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Сбывал наркотики и незаконно хранил боеприпасы — в Киеве полиция задержала преступника

30 марта 2024 11:07
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Сбывал наркотики и незаконно хранил боеприпасы — в Киеве полиция задержала преступника
Задержанный в Киеве наркодилер. Фото: Нацполиция
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В столице правоохранители разоблачили и задержали 30-летнего киевлянина, который сбывал наркотические вещества, а также незаконно хранил 67 разнокалиберных боеприпасов. Наркодилеру грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киева в Telegram.

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Полицейские Оболонского управления разоблачили схему продажи наркотиков в столице. Выяснилось, что 30-летний мужчина сбывал психотропы и еще хранил незаконно патроны. Во время обыска по месту проживание фигуранта правоохранители изъяли каннабис, амфетамин и 67 разнокалиберных боеприпасов.

Изъятые во время обысков боеприпасы
Изъятые во время обысков боеприпасы. Фото: Нацполиция

Преступника задержали и выдвинули ему подозрение по факту приобретения, хранения, перевозки, пересылки или сбыта наркотических средств, а также незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Стало известно, что наркодилер ранее уже отбывал наказание в тюрьме за сбыт психотропных веществ.

Мужчине грозит до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Скриншот сообщения полиции
Скриншот сообщения полиции

Напомним, в Киеве задержали 20-летнего молодого человека, который сбывал наркотики в Голосеевском районе столицы. Во время обысков правоохранители обнаружили 179 пакетов с метадоном, ему грозит тюремное заключение.

Также мы писали, что в Киеве задержали двух жителей столицы, сбывавших кокаин в Украине. Такой "бизнес" приносил наркодилерам по 12 млн грн ежемесячно. Наркоторговцам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Киев
наркотики
полиция
Украина
наркоторговля
подозрение

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