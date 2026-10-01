Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Зеленский: более 160 человек находились в укрытии школы во время атаки РФ

Зеленский: более 160 человек находились в укрытии школы во время атаки РФ

Ua ru
2 октября 2026 00:01
Более 160 человек находились в укрытии в школе во время атаки РФ — Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский посетил киевскую школу, по которой утром ударил российский "Шахед", и пообщался с директором и учителями. По его словам, во время атаки в укрытии находились более 100 детей и более 60 сотрудников учебного заведения, все они остались живы, а школу должны оперативно восстановить и обеспечить энергонезависимость.

Об этом он сообщил в социальных сетях, передает Новини.LIVE.

Реклама

Во время атаки РФ в укрытии школы находились более 160 человек

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал в своем посте, что пообщался с директором и учителями киевской школы, которая утром 1 октября подверглась удару российского беспилотника.

"Поговорил с директором и учителями киевской школы, по которой россияне сегодня утром нанесли удар с помощью "Шахеда". Самое главное — все живы. Во время атаки в укрытии находились более 100 детей и более 60 учителей", — отметил глава государства.

Он отдельно поблагодарил коллектив школы за слаженные и четкие действия во время атаки, которые помогли спасти жизни людей.

Читайте также:

Школу должны оперативно восстановить

Владимир Зеленский сообщил, что поручил команде Офиса Президента, районной государственной администрации и Министерству образования и науки обеспечить оперативное восстановление поврежденной школы. Отдельно речь идет об обеспечении учреждения энергонезависимостью.

"Рассчитываю, что команда Офиса, районная государственная администрация совместно с Министерством образования и науки обеспечат оперативное восстановление и энергонезависимость школы. Дал соответствующие поручения", — отметил он.

Глава государства эмоционально поделился, что нанесение ударов по школам и детским садам — это сознательная тактика РФ, которая делает мишенью обычную жизнь людей.

Он заявил о необходимости усиления противовоздушной обороны и наращивания производства украинских перехватчиков для борьбы с реактивными дронами.

"И мы непрерывно работаем над укреплением ПВО и наращиваем производство украинских перехватчиков против реактивных "Шахедов", чтобы защитить наши города и общины от таких ударов", — написал президент.

Зеленський: понад 160 людей були в укритті школи під час атаки РФ - фото 1
Пост Владимира Зеленского. Скриншот: Facebook

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на эту атаку РФ.

"Российские выродки продолжают атаковать жизнь нашей страны, украинских детей, наши школы, и Россия должна нести за это четкую ответственность и получать ответы на свои удары", — написал президент.

Попадание БПЛА РФ в школу Киева

Мы писали, что в Соломенском районе столицы российский БПЛА попал в здание школы. Из-за объявленной воздушной тревоги ученики и сотрудники на момент атаки находились в укрытии, поэтому никто из них не пострадал. После попадания на уровне третьего этажа вспыхнул небольшой пожар, а внешняя стена возле лестничной клетки получила частичное повреждение.

Новини.LIVE сообщали, что после этого ужасного происшествия представители ГСЧС проинформировали о текущем ходе событий — после попадания в школе вспыхнул пожар площадью 5 кв. м, который спасатели оперативно ликвидировали. Место обследовали взрывотехники Нацполиции, после чего к аварийно-восстановительным работам присоединились соответствующие службы. Предварительно угрозы обрушения конструкций не выявлено.

Владимир Зеленский Киев обстрелы беспилотник школа БпЛА
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации