Более 160 человек находились в укрытии в школе во время атаки РФ — Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский посетил киевскую школу, по которой утром ударил российский "Шахед", и пообщался с директором и учителями. По его словам, во время атаки в укрытии находились более 100 детей и более 60 сотрудников учебного заведения, все они остались живы, а школу должны оперативно восстановить и обеспечить энергонезависимость.

Об этом он сообщил в социальных сетях, передает Новини.LIVE.

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Во время атаки РФ в укрытии школы находились более 160 человек

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал в своем посте, что пообщался с директором и учителями киевской школы, которая утром 1 октября подверглась удару российского беспилотника.

"Поговорил с директором и учителями киевской школы, по которой россияне сегодня утром нанесли удар с помощью "Шахеда". Самое главное — все живы. Во время атаки в укрытии находились более 100 детей и более 60 учителей", — отметил глава государства.

Он отдельно поблагодарил коллектив школы за слаженные и четкие действия во время атаки, которые помогли спасти жизни людей.

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Школу должны оперативно восстановить

Владимир Зеленский сообщил, что поручил команде Офиса Президента, районной государственной администрации и Министерству образования и науки обеспечить оперативное восстановление поврежденной школы. Отдельно речь идет об обеспечении учреждения энергонезависимостью.

"Рассчитываю, что команда Офиса, районная государственная администрация совместно с Министерством образования и науки обеспечат оперативное восстановление и энергонезависимость школы. Дал соответствующие поручения", — отметил он.

Глава государства эмоционально поделился, что нанесение ударов по школам и детским садам — это сознательная тактика РФ, которая делает мишенью обычную жизнь людей.

Он заявил о необходимости усиления противовоздушной обороны и наращивания производства украинских перехватчиков для борьбы с реактивными дронами.

"И мы непрерывно работаем над укреплением ПВО и наращиваем производство украинских перехватчиков против реактивных "Шахедов", чтобы защитить наши города и общины от таких ударов", — написал президент.

Пост Владимира Зеленского. Скриншот: Facebook

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на эту атаку РФ.

"Российские выродки продолжают атаковать жизнь нашей страны, украинских детей, наши школы, и Россия должна нести за это четкую ответственность и получать ответы на свои удары", — написал президент.

Попадание БПЛА РФ в школу Киева

Мы писали, что в Соломенском районе столицы российский БПЛА попал в здание школы. Из-за объявленной воздушной тревоги ученики и сотрудники на момент атаки находились в укрытии, поэтому никто из них не пострадал. После попадания на уровне третьего этажа вспыхнул небольшой пожар, а внешняя стена возле лестничной клетки получила частичное повреждение.

Новини.LIVE сообщали, что после этого ужасного происшествия представители ГСЧС проинформировали о текущем ходе событий — после попадания в школе вспыхнул пожар площадью 5 кв. м, который спасатели оперативно ликвидировали. Место обследовали взрывотехники Нацполиции, после чего к аварийно-восстановительным работам присоединились соответствующие службы. Предварительно угрозы обрушения конструкций не выявлено.