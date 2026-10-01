Понад 160 людей були в укритті школи під час атаки РФ - Зеленський

Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський відвідав київську школу, по якій вранці вдарив російський "Шахед", та поспілкувався з директоркою і вчителями. За його словами, під час атаки в укритті перебували понад 100 дітей і більш ніж 60 працівників закладу, усі вони залишилися живими, а школу мають оперативно відновити та забезпечити енергонезалежність.

Про це він повідомив у соціальних мережах, передає Новини.LIVE.

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Під час атаки РФ в укритті школи перебували понад 160 людей

Український лідер Володимир Зеленський розповів в своєму дописі, що поспілкувався з директоркою та вчителями школи Києва, яка вранці 1 жовтня зазнала удару російського безпілотника.

"Поспілкувався з директоркою та вчителями київської школи, по якій росіяни сьогодні вранці вдарили "шахедом". Найголовніше – всі живі. Під час атаки в укритті перебували понад 100 дітей та більше 60 учителів", — зазначив глава держави.

Він окремо подякував колективу закладу за злагоджені та чіткі дії під час атаки, які допомогли зберегти життя людей.

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Школу мають оперативно відновити

Володимир Зеленський повідомив, що доручив команді Офісу Президента, районній державній адміністрації та Міністерству освіти і науки забезпечити оперативне відновлення пошкодженої школи. Окремо йдеться про забезпечення закладу енергонезалежністю.

"Розраховую, що команда Офісу, районна державна адміністрація спільно з Міністерством освіти і науки забезпечать оперативне відновлення і енергонезалежність школи. Дав відповідні доручення", — зазначив він.

Глава держави емоційно поділився, що завдавати ударів школах та дитячих садках — це свідома тактика РФ, які роблять мішенню звичайне життя людей.

Він заявив про необхідність посилення протиповітряної оборони та нарощування виробництва українських перехоплювачів для боротьби з реактивними дронами.

"І ми безперервно працюємо над посиленням ППО та нарощуємо виробництво українських перехоплювачів проти реактивних "Шахедів", щоб захистити наші міста й громади від таких ударів", — написав президент.

Допис Володимира Зеленського. Скриншот: Facebook

Раніше ми інформували, що Володимир Зеленський емоційно відреагував на цю атаку РФ.

"Російські виродки продовжують атакувати життя нашої країни, українських дітей, наші школи, і Росія повинна нести за це чітку відповідальність та отримувати відповіді на свої удари", — написав президент.

Влучання БпЛА РФ у школу Києва

Ми писали, що у Солом’янському районі столиці російський БпЛА влучив у будівлю школи. Через оголошену повітряну тривогу учні та працівники на момент атаки перебували в укритті, тому ніхто з них не постраждав. Після влучання на рівні третього поверху спалахнула невелика пожежа, а зовнішня стіна біля сходового майдачинка зазнала часткового пошкодження.

Новини.LIVE інформували, що після цієї жахливої події представники ДСНС проінформували про поточний перебіг подій — після влучання у школі спалахнула пожежа площею 5 кв. м, яку рятувальники оперативно ліквідували. Місце обстежили вибухотехніки Нацполіції, після чого до аварійно-відновлювальних робіт долучилися відповідні служби. Попередньо загрози обвалу конструкцій не виявили.