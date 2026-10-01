Понад 160 людей були в укритті школи під час атаки РФ - Зеленський

Зеленський: понад 160 людей були в укритті школи під час атаки РФ
Президент України Володимир Зеленський відвідав київську школу, по якій вранці вдарив російський "Шахед", та поспілкувався з директоркою і вчителями. За його словами, під час атаки в укритті перебували понад 100 дітей і більш ніж 60 працівників закладу, усі вони залишилися живими, а школу мають оперативно відновити та забезпечити енергонезалежність.
Про це він повідомив у соціальних мережах, передає Новини.LIVE.
Під час атаки РФ в укритті школи перебували понад 160 людей
Український лідер Володимир Зеленський розповів в своєму дописі, що поспілкувався з директоркою та вчителями школи Києва, яка вранці 1 жовтня зазнала удару російського безпілотника.
"Поспілкувався з директоркою та вчителями київської школи, по якій росіяни сьогодні вранці вдарили "шахедом". Найголовніше – всі живі. Під час атаки в укритті перебували понад 100 дітей та більше 60 учителів", — зазначив глава держави.
Він окремо подякував колективу закладу за злагоджені та чіткі дії під час атаки, які допомогли зберегти життя людей.
Школу мають оперативно відновити
Володимир Зеленський повідомив, що доручив команді Офісу Президента, районній державній адміністрації та Міністерству освіти і науки забезпечити оперативне відновлення пошкодженої школи. Окремо йдеться про забезпечення закладу енергонезалежністю.
"Розраховую, що команда Офісу, районна державна адміністрація спільно з Міністерством освіти і науки забезпечать оперативне відновлення і енергонезалежність школи. Дав відповідні доручення", — зазначив він.
Глава держави емоційно поділився, що завдавати ударів школах та дитячих садках — це свідома тактика РФ, які роблять мішенню звичайне життя людей.
Він заявив про необхідність посилення протиповітряної оборони та нарощування виробництва українських перехоплювачів для боротьби з реактивними дронами.
"І ми безперервно працюємо над посиленням ППО та нарощуємо виробництво українських перехоплювачів проти реактивних "Шахедів", щоб захистити наші міста й громади від таких ударів", — написав президент.
Раніше ми інформували, що Володимир Зеленський емоційно відреагував на цю атаку РФ.
"Російські виродки продовжують атакувати життя нашої країни, українських дітей, наші школи, і Росія повинна нести за це чітку відповідальність та отримувати відповіді на свої удари", — написав президент.
Влучання БпЛА РФ у школу Києва
Ми писали, що у Солом’янському районі столиці російський БпЛА влучив у будівлю школи. Через оголошену повітряну тривогу учні та працівники на момент атаки перебували в укритті, тому ніхто з них не постраждав. Після влучання на рівні третього поверху спалахнула невелика пожежа, а зовнішня стіна біля сходового майдачинка зазнала часткового пошкодження.
Новини.LIVE інформували, що після цієї жахливої події представники ДСНС проінформували про поточний перебіг подій — після влучання у школі спалахнула пожежа площею 5 кв. м, яку рятувальники оперативно ліквідували. Місце обстежили вибухотехніки Нацполіції, після чого до аварійно-відновлювальних робіт долучилися відповідні служби. Попередньо загрози обвалу конструкцій не виявили.