Зеленский заявил, что Украину не предупредили о ракетных ударах по Киеву 13 октября

Поврежденный дом в Киеве 13 октября. Фото: t.me/dsns_telegram

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после очередного удара РФ по Киеву провел беседу с премьер-министром Канады Марком Карни. Стороны обсудили ситуацию, и глава государства отметил, что Украина уже второй раз подряд не получала информации о запусках баллистических ракет с территории России.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Офиса президента.

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Что обсудили Зеленский и Карни

"Разговаривал с Марком Карни. Спасибо, Канада! Проинформировал о российском ударе по Киеву и об отсутствии предупреждения от партнеров о запуске баллистических ракет. Уже второй раз Украина не была предупреждена", — говорится в сообщении в Telegram.

Зеленский сообщил, что в результате удара был поврежден жилой дом, а пожар охватил квартиры с первого по восьмой этажи. В настоящее время проводится эвакуация людей, и уже известно об одном погибшем и шести раненых.

Кроме того, зафиксировано попадание на территории энергообъекта — одной из основных электростанций Киева. Зеленский подчеркнул, что Украина рассчитывает на поддержку партнеров.

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Еще одной темой разговора лидеров Украины и Канады стали контакты с США и события, которые могут произойти на этой неделе.

"Обсудили также контакты с Соединёнными Штатами и дипломатические события, которые могут произойти на этой неделе. Важно, чтобы мир четко поддерживал окончание этой войны и реальные шаги по деэскалации — настоящие, которые Россия действительно будет предпринимать, чтобы ее война, ее убийства закончились", — резюмировал Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, вечером 13 октября Киев в очередной раз подвергся атаке баллистическими ракетами. В результате обстрела в городе поврежден дом, горят склады, а также враг поразил ТЭЦ-4.

Также мы писали, что, по словам Зеленского, Киев отстает в выполнении плана обеспечения устойчивости.