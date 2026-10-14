Зеленський заявив, що Україну не попередили про пуски ракет на Київ 13 жовтня

Зеленський і Карні обговорили обстріл Києва: Україну вдруге не попередили про пуски ракет
Президент України Володимир Зеленський заявив, що після чергового удару РФ по Києву провів розмову із прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Сторони обговорили ситуацію і глава держави зазначив, що Україна вже вдруге поспіль не отримувала інформації про пуски балістики з території Росії.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Офісу президента.
Що обговорили Зеленський і Карні
"Говорив з Марком Карні. Дякую, Канадо! Поінформував про російський удар по Києву та відсутність попередження від партнерів про запуск балістики. Вже вдруге Україна не була попереджена", — йдеться у повідомленні в Telegram.
Зеленський поінформував, що внаслідок удару був пошкоджений житловий будинок, а пожежа охопила квартири ж першого по восьмий поверхи. Наразі проводиться евакуація людей та вже відомо про одного загиблого та шістьох поранених.
Окрім того, зафіксовано влучання на території енергооб'єкта — однієї з основних електростанцій Києва. Зеленський наголосив, що України розраховує на підтримку партнерів.
Ще однією темою розмови лідерів України та Канади стали контакти із США та події, які можуть бути на цьому тижні.
"Обговорили також контакти зі Сполученими Штатами і дипломатичні події, які можуть бути на цьому тижні. Важливо, щоб світ чітко підтримував закінчення цієї війни та реальні деескалаційні кроки – справжні, які Росія дійсно робитиме, щоб її війна, її вбивства закінчились", — резюмував Зеленський.
Як повідомляли Новини.LIVE, ввечері 13 жовтня Київ вчергове був атакований балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу у місті пошкоджено будинок, палають склади, а також ворог влучив у ТЕЦ-4.
Також ми писали, що за словами Зеленського, Київ відстає у виконанні плану стійкості.