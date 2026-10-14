Зеленський заявив, що Україну не попередили про пуски ракет на Київ 13 жовтня

Пошкоджений будинок у Києві 13 жовтня. Фото: t.me/dsns_telegram

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після чергового удару РФ по Києву провів розмову із прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Сторони обговорили ситуацію і глава держави зазначив, що Україна вже вдруге поспіль не отримувала інформації про пуски балістики з території Росії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Офісу президента.

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Що обговорили Зеленський і Карні

"Говорив з Марком Карні. Дякую, Канадо! Поінформував про російський удар по Києву та відсутність попередження від партнерів про запуск балістики. Вже вдруге Україна не була попереджена", — йдеться у повідомленні в Telegram.

Зеленський поінформував, що внаслідок удару був пошкоджений житловий будинок, а пожежа охопила квартири ж першого по восьмий поверхи. Наразі проводиться евакуація людей та вже відомо про одного загиблого та шістьох поранених.

Окрім того, зафіксовано влучання на території енергооб'єкта — однієї з основних електростанцій Києва. Зеленський наголосив, що України розраховує на підтримку партнерів.

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Ще однією темою розмови лідерів України та Канади стали контакти із США та події, які можуть бути на цьому тижні.

"Обговорили також контакти зі Сполученими Штатами і дипломатичні події, які можуть бути на цьому тижні. Важливо, щоб світ чітко підтримував закінчення цієї війни та реальні деескалаційні кроки – справжні, які Росія дійсно робитиме, щоб її війна, її вбивства закінчились", — резюмував Зеленський.

Пост Зеленського. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, ввечері 13 жовтня Київ вчергове був атакований балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу у місті пошкоджено будинок, палають склади, а також ворог влучив у ТЕЦ-4.

Також ми писали, що за словами Зеленського, Київ відстає у виконанні плану стійкості.