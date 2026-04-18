Зеленський: Через стрілянину у Києві загинули п'ятеро людей
Дата публікації: 18 квітня 2026 18:35
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів главі держави про ліквідацію нападника в Києві, який відкрив вогонь по звичайних людях. Наразі з'ясовують усі обставини. Відомо про п'ятьох загиблих.
Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на заяву Президента України.
Зеленський про стрілянину у Києві
"Станом на зараз 10 людей госпіталізовані з пораненнями й травмами. Усім надається необхідна допомога. Чотирьох заручників вдалося врятувати", — йдеться у повідомленні.
