Зеленський: Через стрілянину у Києві загинули п'ятеро людей

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів главі держави про ліквідацію нападника в Києві, який відкрив вогонь по звичайних людях. Наразі з'ясовують усі обставини. Відомо про п'ятьох загиблих.

Зеленський про стрілянину у Києві

"Станом на зараз 10 людей госпіталізовані з пораненнями й травмами. Усім надається необхідна допомога. Чотирьох заручників вдалося врятувати", — йдеться у повідомленні.

