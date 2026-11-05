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Головна Київ Зеленський відреагував на перекриття доріг через відсутність світла в Києві

Зеленський відреагував на перекриття доріг через відсутність світла в Києві

Ua ru
5 листопада 2026 21:54
Перекриття дороги в Києві через відсутність світла: Зеленський відреагував кадр з відео
Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський відреагував на перекриття дороги в Києві через тривале відключення світла. Як зʼясувалося, на пошкодженому енергетичному об’єкті працювало недостатньо людей.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтервʼю ТСН, передає Новини.LIVE.

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Протести через відключення світла в Києві

"Я побачив люди перекрили одну з доріг в Києві. Ми говорили з прем'єром, я дзвонив міністру внутрішніх справ Виговському", — зазначив Зеленський.

За його словами, люди і справді довго не мали світла. Зʼясувалося, що на енергетичному обʼєкті не було достатньо працівників

"Тобто, знаєте, скажімо так, не можна ремонтувати врозвалочку, як то кажуть. І молодці поліцейські спрацювали, вони дуже швидко зʼєднались з цими групами, з електриками, всіх привели на об'єкт", — каже глава держави.

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Згодом люди розійшлися, оскільки побачили, що всі на місці та працюють.

Що передувало

У Києві 4 листопада люди вийшли на проїжджу частину Києва та перекрили дорогу. Причиною протесту стала тривала відсутність електроенергії в будинках. 

Як писали Новини.LIVE з посиланням на мера Києва Віталія Кличка, столична влада долучилася до фінансування державного проєкту, який передбачає облаштування водних переправ між правим та лівим берегами Києва. На реалізацію ініціативи місто планує виділити близько одного мільярда гривень. 

Крім того, у Києві продовжують усувати несправності, через які в окремих районах виникли перебої з водопостачанням. Причиною аварій стали перепади напруги в електромережі, що призвели до виходу з ладу насосного обладнання. 

Володимир Зеленський Київ протести енергетика відключення світла
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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