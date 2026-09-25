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Главная Киев Зеленский приехал в роддом после атаки РФ и поздравил семью

Зеленский приехал в роддом после атаки РФ и поздравил семью

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25 сентября 2026 12:50
Зеленский посетил роддом в Киеве после атаки РФ
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в роддом, который россияне повредили во время атаки на Киев 24 сентября 2026 года. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский посетил киевский роддом, пострадавший от российского ракетного удара. В ночь удара в укрытии медучреждения рождался мальчик Кирилл. На следующий день глава государства приехал поздравить семью, пообщаться с женщинами и поддержать медиков.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в пятницу, 25 сентября.

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Зеленский посетил роддом после атаки РФ на Киев

Владимир Зеленский рассказал, что накануне, 24 сентября, во время российской ракетной атаки на Киев был поврежден роддом. Именно в ту ночь в укрытии медицинского учреждения рождался маленький Кирилл.

Сегодня, 25 сентября, президент приехал в роддом, чтобы поздравить семью. Также он пообщался с женщинами, которые сейчас готовятся к родам, и поддержал сотрудников медицинского учреждения.

Глава государства поблагодарил всех сотрудников роддомов за их работу и поддержку людей. Отдельно он отметил, что медики даже во время российских атак остаются рядом с пациентами.

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Президент также поблагодарил каждую маму, которая, несмотря ни на что, остается в Украине рядом с семьей и детьми:

"Спасибо всем работникам роддомов за их работу, за поддержку и за то, что даже во время таких атак остаются рядом с людьми. И спасибо каждой маме, которая остается здесь, в Украине, несмотря ни на что, рядом с семьей и детьми".

Украинский лидер подчеркнул, что женщины должны рожать детей в спокойной обстановке, без сирен и взрывов. По его словам, каждый новорожденный ребенок заслуживает того, чтобы начинать жизнь в мире:

"Каждая из вас заслуживает того, чтобы рожать своего ребенка спокойно, без сирен и взрывов. И каждый новорожденный заслуживает того, чтобы начинать свою жизнь в мире. Делаем всё для того, чтобы это произошло как можно скорее".

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Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в Печерском районе Киева в результате российской атаки погиб 14-летний мальчик. Еще как минимум семь человек получили травмы, двое из них — средней тяжести. Также удар повредил 30 квартир и автомобили, припаркованные возле дома.

Новини.LIVE также писали, что Владимир Зеленский прокомментировал утреннюю атаку РФ на Киев 25 сентября 2026 года, в результате которой погиб 14-летний мальчик. Президент назвал удар "абсолютно зверским и безумным", отметив, что он лишен военной логики. Также Зеленский сообщил о последствиях российских атак в других регионах Украины.

Владимир Зеленский Киев обстрелы родильный дом атака
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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