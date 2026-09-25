Зеленський відвідав пологовий у Києві після атаки РФ

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до пологового, який росіяни пошкодили під час атаки на Київ 24 вересня 2026 року. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський відвідав київський пологовий будинок, який пошкодила російська ракетна атака. У ніч удару в укритті медзакладу народжувався хлопчик Кирило. Наступного дня глава держави приїхав привітати родину, поспілкуватися з жінками та підтримати медиків.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського у п'ятницю, 25 вересня.

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Зеленський відвідав пологовий після атаки РФ на Київ

Володимир Зеленський розповів, що напередодні, 24 вересня, під час російської ракетної атаки на Київ було пошкоджено пологовий будинок. Саме тієї ночі в укритті медзакладу народжувався маленький Кирило.

Сьогодні, 25 вересня, президент приїхав до пологового, щоб привітати родину. Також він поспілкувався з жінками, які зараз готуються народжувати, та підтримав працівників медзакладу.

Глава держави подякував усім працівникам пологових будинків за їхню роботу та підтримку людей. Окремо він відзначив, що медики навіть під час російських атак залишаються поруч із пацієнтами.

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Президент також подякував кожній мамі, яка попри все залишається в Україні поруч із родиною та дітьми:

"Дякую всім працівникам пологових будинків за їхню роботу, за підтримку й за те, що навіть під час таких атак залишаються поруч із людьми. І дякую кожній мамі, яка залишається тут, в Україні, попри все, поруч із родиною і дітьми".

Український лідер наголосив, що жінки мають народжувати дітей у спокої, без сирен і вибухів. За його словами, кожна новонароджена дитина заслуговує починати життя в мирі:

"Кожна з вас заслуговує народжувати свою дитину спокійно, без сирен і вибухів. І кожен новонароджений заслуговує на те, щоб починати своє життя у мирі. Робимо все для того, щоб це сталося якнайскоріше".

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у Печерському районі Києва внаслідок російської атаки загинув 14-річний хлопчик. Ще щонайменше семеро людей травмовані, двоє з них отримали ушкодження середньої тяжкості. Також удар пошкодив 30 квартир і автомобілі, припарковані біля будинку.

Новини.LIVE також писали, що Володимир Зеленський прокоментував ранкову атаку РФ на Київ 25 вересня 2026 року, унаслідок якої загинув 14-річний хлопчик. Президент назвав удар "абсолютно звірячим і хворим", зазначивши, що він позбавлений військової логіки. Також Зеленський повідомив про наслідки російських атак в інших регіонах України.