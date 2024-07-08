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Зеленский отреагировал на попадание россиян по детской больнице "Охматдет"

8 июля 2024 12:35
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Удар россиян по "Охматдету" 8 июля - реакция Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар россиян по детской больнице "Охматдет". Он подчеркнул, что под завалами есть люди, количество пострадавших и погибших неизвестно.

Об этом Зеленский заявил в понедельник, 8 июля.

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"Детская больница "Охматдет" в Киеве. Одна из важнейших не только в Украине, но и в Европе исключительно ДЕТСКАЯ больница", — отметил президент.

Глава государства напомнил, что "Охматдет" спас и вернул здоровье тысячам детей. Он отметил, что сейчас больница повреждена российским ударом, под завалами есть люди. По словам Зеленского, точное количество раненых и погибших пока неизвестно.

"В настоящее время все помогают разбирать завалы: врачи, обычные люди", — добавил он.

Президент отметил, что россия не может не знать, куда летят выпущенные ею ракеты, и должна полностью ответить за все свои преступления против людей, детей и человечности в целом.

"Очень важно, чтобы мир сейчас не молчал об этом и чтобы каждый видел, что такое Россия, что она делает", — резюмировал президент.

Напоминаем, в Киеве во время ракетной атаки произошло попадание по детской больнице "Охматдет".

Утром 8 июля в нескольких районах Киева раздались взрывы. В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах, известно о по меньшей мере восьмерых пострадавших.

Владимир Зеленский война дети взрыв обстрелы оккупанты война в Украине Охматдет Россия

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