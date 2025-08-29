Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Зеленский отправился к военному мемориалу на рейсе спецмаршрута

Зеленский отправился к военному мемориалу на рейсе спецмаршрута

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 13:05
Зеленский приехал на военное кладбище на рейсе спецмаршрута
Президент Украины Владимиры Зеленский на территории Национального военного мемориального комплекса под Киевом. Фото: Новости.LIVE/Елена Халик

В пятницу, 29 августа, Президент Украины Владимир Зеленский посетил Национальное военное мемориальное кладбище под Киевом. К нему глава государства отправился на первом рейсе специального маршрута.

Об этом с места события сообщает главный редактор Новини.LIVE Елена Халик.

Реклама
Читайте также:

Зеленский прибыл на военное кладбище на рейсе спецмаршрута

В пятницу, 29 августа, Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Национальный военный мемориальный комплекс на первом рейсе специального маршрута.

Заметим, что отныне этот автобус будет курсировать до Национального военного мемориального кладбища (НВМК) бесплатно и на постоянной основе.

Ранее министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова рассказала, что Национальный военный мемориальный комплекс под Киевом предусматривает около шести тысяч мест для захоронений.

Также мы информировали, что в Киеве на территории Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (ГУИС) открыли Мемориал памяти погибшим сотрудникам.

Владимир Зеленский мемориал война в Украине погибшие украинские военные
Елена Халик - Главный редактор
Автор:
Елена Халик
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации