Зеленский приехал на военное кладбище на рейсе спецмаршрута

Президент Украины Владимиры Зеленский на территории Национального военного мемориального комплекса под Киевом. Фото: Новости.LIVE/Елена Халик

В пятницу, 29 августа, Президент Украины Владимир Зеленский посетил Национальное военное мемориальное кладбище под Киевом. К нему глава государства отправился на первом рейсе специального маршрута.

Об этом с места события сообщает главный редактор Новини.LIVE Елена Халик.

Реклама

Читайте также:

Зеленский прибыл на военное кладбище на рейсе спецмаршрута

В пятницу, 29 августа, Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Национальный военный мемориальный комплекс на первом рейсе специального маршрута.

Заметим, что отныне этот автобус будет курсировать до Национального военного мемориального кладбища (НВМК) бесплатно и на постоянной основе.

Ранее министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова рассказала, что Национальный военный мемориальный комплекс под Киевом предусматривает около шести тысяч мест для захоронений.

Также мы информировали, что в Киеве на территории Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (ГУИС) открыли Мемориал памяти погибшим сотрудникам.