Головна Київ Зеленський вирушив до військового меморіалу на рейсі спецмаршруту

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 13:05
Зеленський приїхав до військового кладовища на рейсі спецмаршруту
Президент України Володимири Зеленський на території Національного військового меморіального комплексу під Києвом. Фото: Новини.LIVE/Олена Халік

У п'ятницю, 29 серпня, Президент України Володимир Зеленський відвідав Національне військове меморіальне кладовище під Києвом. До нього глава держави вирушив на першому рейсі спеціального маршруту.

Про це з місця події повідомляє головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік.

Зеленський прибув до військового кладовища на рейсі спецмаршруту

Зауважимо, що відтепер цей автобус курсуватиме до Національного військового меморіального кладовища (НВМК) безплатно та на постійній основі.

Раніше Міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова розповіла, що Національний військовий меморіальний комплекс під Києвом передбачає близько шести тисяч місць для поховань.

Також ми інформували, що у Києві на території Державної кримінально-виконавчої служби України (ДКВС) відкрили Меморіал памʼяті загиблим співробітникам.

Володимир Зеленський меморіал війна в Україні загиблі українські військові
Олена Халік - Головна редакторка
Автор:
Олена Халік
