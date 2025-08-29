Зеленський приїхав до військового кладовища на рейсі спецмаршруту

Президент України Володимири Зеленський на території Національного військового меморіального комплексу під Києвом. Фото: Новини.LIVE/Олена Халік

У п'ятницю, 29 серпня, Президент України Володимир Зеленський відвідав Національне військове меморіальне кладовище під Києвом. До нього глава держави вирушив на першому рейсі спеціального маршруту.

Про це з місця події повідомляє головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік.

Зеленський прибув до військового кладовища на рейсі спецмаршруту

У п'ятницю, 29 серпня, Президент України Володимир Зеленський відправився до Національного військового меморіального комплексу на першому рейсі спеціального маршруту.

Зауважимо, що відтепер цей автобус курсуватиме до Національного військового меморіального кладовища (НВМК) безплатно та на постійній основі.

Раніше Міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова розповіла, що Національний військовий меморіальний комплекс під Києвом передбачає близько шести тисяч місць для поховань.

Також ми інформували, що у Києві на території Державної кримінально-виконавчої служби України (ДКВС) відкрили Меморіал памʼяті загиблим співробітникам.