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Зеленский уволил четырех глав райадминистраций Киева

1 июля 2023 10:41
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зеленский уволил четырех глав райадминистраций Киева
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский уволил сразу четырех глав районных администраций Киева. Распоряжение обнародовано в пятницу, 30 июня.

Об этом сообщает Офис Президента Украины.

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Следовательно, под увольнение попали:

  • Сергей Коваленко — уволили с должности главы Подольской районной администрации;
  • Павел Бабий — уволили с должности главы Днепровской районной администрации;
  • Сергей Павловский — уволили с должности главы Святошинской районной администрации;
  • Дмитрий Ратников — уволили с должности главы Деснянской районной администрации.
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Распоряжение об увольнении. Фото: скриншот

Кроме этого, Зеленский уволил Людмилу Мерзолюк, которая возглавляла должность главы Белоцерковской районной государственной администрации Киевской области.

Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Киеву. В результате обстрелов в Деснянском районе столицы погибли три человека. Среди них 9-летняя девочка, ее 34-летняя мама и 33-летняя женщина. Мужчина одной из погибших и жители района утверждают, что укрытие, где хотели спрятаться от обстрела люди, было закрыто.

После этого мэр Киева Виталий Кличко инициировал отстранить председателя от должности.

В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что отвечать за закрытые укрытия в столице будет мэр Киева, то есть Виталий Кличко.

В тот же день, 1 июня, правительство приняло решение о проверке работы всех укрытий в стране. Они должны быть доступны в любое время суток во время воздушной тревоги.

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