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Зеленський звільнив чотирьох голів райадміністрацій Києва

1 липня 2023 10:41
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Зеленський звільнив чотирьох голів райадміністрацій Києва
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент України Володимир Зеленський звільнив відразу чотирьох очільників районних адміністрацій Києва. Розпорядження оприлюднили в п'ятницю, 30 червня. 

Про це повідомляє Офіс Президента України

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Відтак, під звільнення потрапили:

  • Сергій Коваленко — звільнили з посади глави Подільської районної адміністрації;
  • Павло Бабій — звільнили з посади глави Дніпровської районної адміністрації;
  • Сергій Павловський — звільнили з посади глави Святошинської районної адміністрації;
  • Дмитро Ратніков — звільнили з посади глави Деснянської районної адміністрації.
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Розпорядження про звільнення. Фото: скриншот

Окрім цього, Зеленський звільнив Людмилу Мерзолюк, яка очолювала посаду голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області.

Нагадаємо, у ніч проти 1 червня російські окупаційні війська завдали чергового удару по Києву. Внаслідок обстрілів у Деснянському районі столиці загинули троє людей. Серед них 9-річна дівчинка, її 34-річна мама і 33-річна жінка. Чоловік однієї із загиблих та жителі району стверджують, що укриття, де хотіли сховатися від обстрілу люди, було зачинене.

Після того мер Києва Віталій Кличко ініціював відсторонити голову з посади. 

Своєю чергою Президент України Володимир Зеленський натякнув, що відповідати за закриті укриття в столиці буде мер Києва, тобто Віталій Кличко. 

Того ж дня, 1 червня, Уряд ухвалив рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні. Вони повинні бути доступними у будь-який час доби під час повітряної тривоги.

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