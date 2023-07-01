Зеленський звільнив чотирьох голів райадміністрацій Києва

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський звільнив відразу чотирьох очільників районних адміністрацій Києва. Розпорядження оприлюднили в п'ятницю, 30 червня.

Про це повідомляє Офіс Президента України.

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Відтак, під звільнення потрапили:

Сергій Коваленко — звільнили з посади глави Подільської районної адміністрації;

Павло Бабій — звільнили з посади глави Дніпровської районної адміністрації;

Сергій Павловський — звільнили з посади глави Святошинської районної адміністрації;

Дмитро Ратніков — звільнили з посади глави Деснянської районної адміністрації.

Розпорядження про звільнення. Фото: скриншот

Окрім цього, Зеленський звільнив Людмилу Мерзолюк, яка очолювала посаду голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області.

Нагадаємо, у ніч проти 1 червня російські окупаційні війська завдали чергового удару по Києву. Внаслідок обстрілів у Деснянському районі столиці загинули троє людей. Серед них 9-річна дівчинка, її 34-річна мама і 33-річна жінка. Чоловік однієї із загиблих та жителі району стверджують, що укриття, де хотіли сховатися від обстрілу люди, було зачинене.

Після того мер Києва Віталій Кличко ініціював відсторонити голову з посади.

Своєю чергою Президент України Володимир Зеленський натякнув, що відповідати за закриті укриття в столиці буде мер Києва, тобто Віталій Кличко.

Того ж дня, 1 червня, Уряд ухвалив рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні. Вони повинні бути доступними у будь-який час доби під час повітряної тривоги.