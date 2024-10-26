Удар по многоэтажке в Киеве — погибла девочка

Жертва удара россиян по Киеву — нашли тело девочки
После ликвидации пожара в Соломенском районе Киева, где загорелись квартиры в многоэтажке из-за атаки российского БПЛА, нашли тело девочки. Как выяснилось, она была в 2009 году рождения.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Что известно на данный момент
По информации мэра, уже известно, что жертвами атаки беспилотника российских оккупантов стали пять человек. Медики сейчас им оказывают, в том числе, психологическую помощь.
Напомним, в ГСЧС показали последствия попадания в 25-этажку в Киеве вечером 25 октября.
Также корреспонденты Новости.LIVE поделились видео эвакуации жителей многоэтажки в Соломенском районе.
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