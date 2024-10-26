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Жертва удара россиян по Киеву — нашли тело девочки

26 октября 2024 00:38
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Удар по многоэтажке в Киеве — погибла девочка
Спасатели на тушении пожара в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

После ликвидации пожара в Соломенском районе Киева, где загорелись квартиры в многоэтажке из-за атаки российского БПЛА, нашли тело девочки. Как выяснилось, она была в 2009 году рождения.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

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Что известно на данный момент

Жертва удара россиян по Киеву - нашли тело девочки - фото 1
Сообщение мэра Киева. Фото: Скриншот

По информации мэра, уже известно, что жертвами атаки беспилотника российских оккупантов стали пять человек. Медики сейчас им оказывают, в том числе, психологическую помощь.

Напомним, в ГСЧС показали последствия попадания в 25-этажку в Киеве вечером 25 октября.

Также корреспонденты Новости.LIVE поделились видео эвакуации жителей многоэтажки в Соломенском районе.

жертвы Киев ГСЧС Виталий Кличко война в Украине БпЛА

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