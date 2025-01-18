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Женщина описала первые минуты удара РФ по центру Киева — видео

18 января 2025 10:30
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Обстрел Киева 18 января — жительница дома рассказала о коварном ударе РФ
Женщина убирает квартиру после российской атаки на Киев. Фото: скриншот
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Жительница одного из киевских домов рассказала о пережитом во время утренней российской атаки на столицу. Ее семья проснулась от мощных взрывов.

Об этом говорится в сюжете Новини.LIVE.

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По словам женщины, ее семья проснулась от мощных взрывов. Сначала был объявлен отбой воздушной тревоги, но сразу после этого раздались взрывы. В момент атаки она находилась дома вместе с мужем и ребенком.

"Проснулись от взрывов. Объявили отбой тревоги и сразу после этого произошли взрывы. Ребенок тоже был в этот момент в квартире. Сейчас ребенок находится у родственников. Пока с ним все хорошо", — говорит жительница одного из столичных домов.

Напомним, утром 18 января Россия атаковала Киев. В столице зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

Киев обстрелы война в Украине беспилотник ракетный удар

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