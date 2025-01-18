Обстріл Києва 18 січня — мешканка будинку розповіла про підступний удар РФ

Жінка прибирає квартиру після російської атаки на Київ. Фото: скриншот

Мешканка одного з київських будинків розповіла про пережите під час ранкової російської атаки на столицю. ЇЇ родина прокинулася від потужних вибухів.

Про це йдеться у сюжеті Новини.LIVE.

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За словами жінки, її родина прокинулася від потужних вибухів. Спершу було оголошено відбій повітряної тривоги, але одразу після цього пролунали вибухи. У момент атаки вона перебувала вдома разом із чоловіком і дитиною.

"Прокинулись від вибухів. Оголосили відбій тривоги і одразу після цього сталися вибухи. Дитина теж була у цей момент у квартирі. Зараз дитина знаходиться у родичів. Наразі з нею все добре", — каже мешканка одного зі столичних будинків.

Нагадаємо, вранці 18 січня Росія атакувала Київ. У столиці зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.