Обстріл Києва 18 січня — мешканка будинку розповіла про підступний удар РФ

Жінка описала перші хвилини удару РФ по центру Києва — відео
Мешканка одного з київських будинків розповіла про пережите під час ранкової російської атаки на столицю. ЇЇ родина прокинулася від потужних вибухів.
Про це йдеться у сюжеті Новини.LIVE.
Удар по Києву
За словами жінки, її родина прокинулася від потужних вибухів. Спершу було оголошено відбій повітряної тривоги, але одразу після цього пролунали вибухи. У момент атаки вона перебувала вдома разом із чоловіком і дитиною.
"Прокинулись від вибухів. Оголосили відбій тривоги і одразу після цього сталися вибухи. Дитина теж була у цей момент у квартирі. Зараз дитина знаходиться у родичів. Наразі з нею все добре", — каже мешканка одного зі столичних будинків.
Нагадаємо, вранці 18 січня Росія атакувала Київ. У столиці зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.
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