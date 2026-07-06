Жителей Вишневого на Киевщине призвали не выходить на улицу после атаки РФ
В понедельник утром, 6 июля, жителей Вишневой общины в Киевской области призвали не выходить на улицу. Такой призыв прозвучал после ночной комбинированной атаки РФ.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Вишневого городского совета.
Жителей каких улиц в Вишневом призвали не выходить на улицу
"Внимание! Важное сообщение. Просим всех жителей общины и предприятий не выходить на рабочие места и не находиться на улице", — говорится в сообщении в Facebook.
В горсовете уточнили, что предупреждение касается следующих улиц: Киевской, Святошинской Парковой, Леси Украинки, Европейской, Балуковой, Железнодорожной и Южной.
"Просим всех оставаться в укрытиях до отдельного сообщения об окончании опасности", — резюмировали в горсовете.
Это сообщение было опубликовано после ночной атаки России.
Как сообщали Новини.LIVE, этой ночью россияне запускали по Украине дроны, баллистические и крылатые ракеты. Основной целью атаки вновь стал Киев. В результате обстрела повреждены дома, возникли пожары и погибли люди.
Также мы писали, что оккупанты атаковали Киевскую область. В регионе также повреждены дома и погиб человек.
Читайте Новини.live!