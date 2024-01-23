Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Жители дома в Киеве рассказали Новини.LIVE, как пережили обстрел Соломенского района arrow

Жители дома в Киеве рассказали Новини.LIVE, как пережили обстрел Соломенского района

23 января 2024 13:04
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Жители дома в Киеве рассказали Новини.LIVE, как пережили обстрел Соломенского района
Разрушение в доме в Соломенском районе. Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Враг нанес комбинированный удар по Киеву 23 января. В результате обстрела Соломенского района потерпел разрушения жилой дом.

Жители дома рассказали корреспонденту Новини. LIVE детали российской атаки по одному из районов столицы.

Читайте также:

Вражеский удар по Соломенскому району Киева 23 января

Жительница дома рассказала, что ее семья и она хотели спуститься в укрытие, но не успели. Во время мощного удара ракеты россиян жильцы находились в подъезде. Ударной волной выбило окна и стекло и пыль посыпались на людей.

"Мы не пострадали, мы выходили из парадного, хотели спуститься в укрытие, но не успели. Стекло посыпалось. У соседей вылетели окна, у нас только погнуло. Главное, что все живы. За два года это был самый мощный взрыв", — отметила жительница дома.

Сотрудники полиции на городе падение обломков
Сотрудники полиции в месте падения обломков. Фото: Новини.LIVE

Киевлянин Сергей рассказал, что в результате обстрела его домашние животные умерли, они задохнулись угарным газом, а жена сейчас находится в больнице, за ее жизнь борются медики. Сам мужчина чудом спасся, потому что не находился в момент атаки дома.

"Коты задохнулись угарным газом. Жена — тоже ее сейчас реанимируют" — отметил киевлянин.

Также спасатель показал укрытие, в котором находились 60 детей в момент российского удара. По его словам, двое из них госпитализированы в больницы.

Напомним, российские оккупанты утром 23 января атаковали Киев. Под прицелом врага оказались Святошинский, Дарницкий, Соломенский, Печерский районы. Произошли попадания в жилую инфраструктуру города, а также есть повреждения автомобилей горожан и нежилых застроек.

В Соломенском районе Киева по меньшей мере семь пострадавших в результате ракетного удара по Киеву утром 23 января. Пока специалисты убирают все поврежденные конструкции дома, которые могут навредить людям.

В результате ракетного удара по Киеву утром 23 января уже зафиксировано в общей сложности 22 пострадавших. При этом 13 из них госпитализированы.

Киев
взрыв
россияне
Украина
обстрелы
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

Актуальное по теме