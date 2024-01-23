Жители дома в Киеве рассказали Новини.LIVE, как пережили обстрел Соломенского района

Разрушение в доме в Соломенском районе. Фото: Новини.LIVE

Враг нанес комбинированный удар по Киеву 23 января. В результате обстрела Соломенского района потерпел разрушения жилой дом.

Жители дома рассказали корреспонденту Новини. LIVE детали российской атаки по одному из районов столицы.

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Вражеский удар по Соломенскому району Киева 23 января

Жительница дома рассказала, что ее семья и она хотели спуститься в укрытие, но не успели. Во время мощного удара ракеты россиян жильцы находились в подъезде. Ударной волной выбило окна и стекло и пыль посыпались на людей.

"Мы не пострадали, мы выходили из парадного, хотели спуститься в укрытие, но не успели. Стекло посыпалось. У соседей вылетели окна, у нас только погнуло. Главное, что все живы. За два года это был самый мощный взрыв", — отметила жительница дома.

Сотрудники полиции в месте падения обломков. Фото: Новини.LIVE

Киевлянин Сергей рассказал, что в результате обстрела его домашние животные умерли, они задохнулись угарным газом, а жена сейчас находится в больнице, за ее жизнь борются медики. Сам мужчина чудом спасся, потому что не находился в момент атаки дома.

"Коты задохнулись угарным газом. Жена — тоже ее сейчас реанимируют" — отметил киевлянин.

Также спасатель показал укрытие, в котором находились 60 детей в момент российского удара. По его словам, двое из них госпитализированы в больницы.

Напомним, российские оккупанты утром 23 января атаковали Киев. Под прицелом врага оказались Святошинский, Дарницкий, Соломенский, Печерский районы. Произошли попадания в жилую инфраструктуру города, а также есть повреждения автомобилей горожан и нежилых застроек.

В Соломенском районе Киева по меньшей мере семь пострадавших в результате ракетного удара по Киеву утром 23 января. Пока специалисты убирают все поврежденные конструкции дома, которые могут навредить людям.

В результате ракетного удара по Киеву утром 23 января уже зафиксировано в общей сложности 22 пострадавших. При этом 13 из них госпитализированы.