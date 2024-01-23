Жители дома в Киеве рассказали Новини.LIVE, как пережили обстрел Соломенского района
Враг нанес комбинированный удар по Киеву 23 января. В результате обстрела Соломенского района потерпел разрушения жилой дом.
Жители дома рассказали корреспонденту Новини. LIVE детали российской атаки по одному из районов столицы.
Вражеский удар по Соломенскому району Киева 23 января
Жительница дома рассказала, что ее семья и она хотели спуститься в укрытие, но не успели. Во время мощного удара ракеты россиян жильцы находились в подъезде. Ударной волной выбило окна и стекло и пыль посыпались на людей.
"Мы не пострадали, мы выходили из парадного, хотели спуститься в укрытие, но не успели. Стекло посыпалось. У соседей вылетели окна, у нас только погнуло. Главное, что все живы. За два года это был самый мощный взрыв", — отметила жительница дома.
Киевлянин Сергей рассказал, что в результате обстрела его домашние животные умерли, они задохнулись угарным газом, а жена сейчас находится в больнице, за ее жизнь борются медики. Сам мужчина чудом спасся, потому что не находился в момент атаки дома.
"Коты задохнулись угарным газом. Жена — тоже ее сейчас реанимируют" — отметил киевлянин.
Также спасатель показал укрытие, в котором находились 60 детей в момент российского удара. По его словам, двое из них госпитализированы в больницы.
Напомним, российские оккупанты утром 23 января атаковали Киев. Под прицелом врага оказались Святошинский, Дарницкий, Соломенский, Печерский районы. Произошли попадания в жилую инфраструктуру города, а также есть повреждения автомобилей горожан и нежилых застроек.
В Соломенском районе Киева по меньшей мере семь пострадавших в результате ракетного удара по Киеву утром 23 января. Пока специалисты убирают все поврежденные конструкции дома, которые могут навредить людям.
В результате ракетного удара по Киеву утром 23 января уже зафиксировано в общей сложности 22 пострадавших. При этом 13 из них госпитализированы.
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