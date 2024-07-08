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Ни одного военного объекта — в КГВА подробно рассказали, что атаковали россияне в Киеве

8 июля 2024 20:20
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Удар России по Киеву 8 июля — в КГВА обновили данные о разрушениях
Спасатели разбирают завалы после российского ракетного удара по Киеву. Фото: ГСЧС
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В понедельник, 8 июля, в Киеве из-за российской атаки пострадали семь районов города. В некоторых из них зафиксированы значительные разрушения.

Об этом сообщили в пресс-службе КГВА в Telegram.

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Отмечается, что в результате ракетного удара повреждения и разрушения зафиксированы в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Святошинском, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.

Шевченковский район

В центральном районе Киева разрушены два этажа корпуса детской больницы "Охматдет". Площадь разрушений составляет около 400 м. кв.

"Погибли двое взрослых, один из них врач, еще 10 человек пострадали. Повреждены несколько других корпусов. Продолжаются работы по разбору завалов и поиску людей", — говорится в сообщении.

Охматдет
Последствия удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля 2024 года. Фото: Reuters

Отмечается, что в другой локации района в многоэтажном жилом доме разрушен полностью один подъезд, остальные повреждены.

Кроме того, был поврежден промышленный объект.

"Погиб один человек и трое пострадали. Продолжаются работы по разбору завалов", — добавили в КГВА.

Соломенский район

На Соломенке россияне повредили бизнес-центр "Домино". Было разрушение двух этажей общей площадью 1500 м.кв.

Сообщается, что после атаки там возник пожар, который был ликвидирован.

"Погибли семь человек и девять пострадали, продолжаются работы по разбору завалов и поиску людей", — говорят в военной администрации.

ГСЧС
На месте обстрела работает бригада скорой помощи. Фото: ГСЧС

Голосеевский район

В этом районе произошло частичное разрушение 5-этажного жилого дома, был пожар, повреждена крыша. Получило повреждения и дошкольное учебное заведение, которое было рядом с домом.

"По этой же локации пострадали гаражи, произошло возгорание 10 авто", — рассказывают в КГВА.

Днепровский район

На левом берегу столицы россияне частично разрушили 4-этажное здание медицинского центра.

"Погибли восемь человек и четверо пострадали, продолжаются работы по разбору завалов и поиску людей", — говорится в сообщении.

ГСЧС
Последствия удара по медицинскому центру в Киеве. Фото: ГСЧС

Дарницкий район

Здесь зафиксировали повреждение частного дома. Был один пострадавший.

"По другой локации в этом районе повреждено помещение аптеки, без возгорания и пострадавших", — говорится в сообщении.

Также сообщается о пожаре, который впоследствии был ликвидирован.

"Погибли три человека (из них двое детей), 18 пострадали, семь человек спасены. Продолжаются работы по разбору завалов и поиску людей", — отметили в КГВА.

Деснянский район

В этом районе было возгорание в двухэтажном частном доме, оно ликвидировано.

Святошинский район

В результате атаки произошло возгорание в промышленном здании.

"Повреждены частные дома и здание  экономического колледжа", — добавили в администрации.

Что известно о погибших и раненых

По состоянию на вечер 8 июля в Киеве погибли 22 человека, из них двое детей.
Пострадали 82 человека.

Напомним, утром 8 июля в нескольких районах Киева раздались взрывы . В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков.

В частности, во время ракетной атаки российские захватчики попали в здание детской больницы "Охматдет". Пока известно о двух погибших.

Впоследствии стало известно, что из-за вражеского удара пострадал и частный роддом , там погибли семь человек.

9 июля в Киеве объявили Днем траура по жертвам российской атаки.

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