Жорин раскритиковал ход ЛГБТК+ и заявил, что это неуважение к бойцам.

Жорин резко высказался о марше ЛГБТК+ сообщества в Киеве
Организаторы Марша равенства, прошедшего в Киеве в воскресенье, 16 июня, — агенты российских спецслужб. В разгар войны они способствуют расколу украинского общества.
Об этом на своей странице в Telegram написал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, экс-командир "Азова" Максим Жорин.
Жорин раскритиковал шествие ЛГБТК+ и заявил, что это неуважение к бойцам
Военный считает, что организаторы так называемого "марша равенства" дискредитируют украинскую армию, вытолкав на передний план несколько фриков в форме.
"Сейчас точно не время для проведения таких мероприятий, — тем более на улице — которые, очевидно, будут приводить к конфликтам. Хорошо, что молодежи удалось прервать это действо. Общество не должно молчать и терпеть деструктивные силы в тылу. Во время войны эти марши — это неуважение к бойцам, защищающим государство на фронте", — подчеркнул Максим Жорин.
Напомним, во время Марша равенства в центре Киева собрались еще одни митингующие, выступающие против ЛГБТ.
Ранее организаторы "КиевПрайд-2024" заявили, что Марш равенства они могут провести в столичном метро без разрешения киевских властей.
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