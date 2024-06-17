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Жорин резко высказался о марше ЛГБТК+ сообщества в Киеве

17 июня 2024 01:52
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Жорин раскритиковал ход ЛГБТК+ и заявил, что это неуважение к бойцам.
Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: Telegram/MaksymZhorin
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Организаторы Марша равенства, прошедшего в Киеве в воскресенье, 16 июня, — агенты российских спецслужб. В разгар войны они способствуют расколу украинского общества.

Об этом на своей странице в Telegram написал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, экс-командир "Азова" Максим Жорин.

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Военный считает, что организаторы так называемого "марша равенства" дискредитируют украинскую армию, вытолкав на передний план несколько фриков в форме.

"Сейчас точно не время для проведения таких мероприятий, — тем более на улице — которые, очевидно, будут приводить к конфликтам. Хорошо, что молодежи удалось прервать это действо. Общество не должно молчать и терпеть деструктивные силы в тылу. Во время войны эти марши — это неуважение к бойцам, защищающим государство на фронте", — подчеркнул Максим Жорин.

Максим Жорин раскритиковал Марш равенства в Киеве
Скриншот Telegram/MaksymZhorin

Напомним, во время Марша равенства в центре Киева собрались еще одни митингующие, выступающие против ЛГБТ.

Ранее организаторы "КиевПрайд-2024" заявили, что Марш равенства они могут провести в столичном метро без разрешения киевских властей.

Максим Жорин
Киев
военнослужащие
ЛГБТ
война
ВСУ

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