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Жорін різко висловився про марш ЛГБТК+ спільноти у Києві

17 червня 2024 01:52
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Жорін розкритикував ходу ЛГБТК+ і заявив, що це неповага до бійців
Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: Telegram/MaksymZhorin
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Організатори Маршу рівності, який пройшов у Києві у неділю,16 червня, — свідомі агенти російських спецслужб. У розпал війни вони працюють на розкол українського суспільства.  

Про це на своїй сторінці у Telegram написав заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, екскомандир "Азову" Максим Жорін

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Жорін розкритикував ходу ЛГБТК+ і заявив, що це неповага до бійців 

Військовий вважає, що організатори так званого "маршу рівності" дискредитують українську армію, випхавши на передній план кілька фріків у формі.

"Зараз точно не час для проведення таких заходів — тим більше на вулиці — які, очевидно, будуть призводити до конфліктів. Добре, що молоді вдалось перервати це дійство. Суспільство не повинно мовчати та толерувати деструктивні сили в тилу. Під час війни ці марші — це неповага до бійців, які захищають державу на фронті", — наголосив Максим Жорін.

Максим Жорін розкритикував Марш рівності у Києві
Скриншот Telegram/MaksymZhorin

Нагадаємо, під час Маршу рівності у центрі Києва зібралися ще одні мітингувальники, які виступають проти ЛГБТ.

Раніше організатори "КиївПрайд-2024" заявили, що Марш рівності вони можуть провести у столичному метро без дозволу київської влади.  

Максим Жорін
Київ
військовослужбовці
ЛГБТ
війна
ЗСУ

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