Жорін різко висловився про марш ЛГБТК+ спільноти у Києві
Організатори Маршу рівності, який пройшов у Києві у неділю,16 червня, — свідомі агенти російських спецслужб. У розпал війни вони працюють на розкол українського суспільства.
Про це на своїй сторінці у Telegram написав заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, екскомандир "Азову" Максим Жорін.
Жорін розкритикував ходу ЛГБТК+ і заявив, що це неповага до бійців
Військовий вважає, що організатори так званого "маршу рівності" дискредитують українську армію, випхавши на передній план кілька фріків у формі.
"Зараз точно не час для проведення таких заходів — тим більше на вулиці — які, очевидно, будуть призводити до конфліктів. Добре, що молоді вдалось перервати це дійство. Суспільство не повинно мовчати та толерувати деструктивні сили в тилу. Під час війни ці марші — це неповага до бійців, які захищають державу на фронті", — наголосив Максим Жорін.
Нагадаємо, під час Маршу рівності у центрі Києва зібралися ще одні мітингувальники, які виступають проти ЛГБТ.
Раніше організатори "КиївПрайд-2024" заявили, що Марш рівності вони можуть провести у столичному метро без дозволу київської влади.
Читайте Новини.LIVE!