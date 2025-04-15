Журналисты выяснили, кто такой Артур Палатный

Артур Палатный. Фото: Apostophe

Журналисты выяснили, кем является председатель исполнительного комитета партии "Удар", соратник и кум мэра Киева Виталия Кличко Артур Палатный. Они нашли информацию о чиновнике, начиная с 80-х годов прошлого века.

Об этом говорится в расследовании Bihus.info.

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По версии НАБУ, земельными схемами руководил бывший депутат Киевсовета Денис Комарницкий, которого называли "смотрящим за Киевом". Журналисты уточнили, что там был еще один человек, который на записях появлялся всего раз.

В Bihus.info изучили записи с прослушивания группы Комарницкого и пообщались с рядом осведомленных с делом источников. Журналисты пришли к внутреннему убеждению, что речь идет об Артуре Палатном — именно к нему ходили за "согласованием" на деребан земли.

Известно, что Палатный является сыном бывшего директора гастронома на улице Богдана Хмельницкого. Его отец имел возможности и связи в Киеве.

С действующим мэром он познакомился на ринге — Палатный был чемпионом столицы по боксу, а Кличко занимался каратэ и кикбоксингом. Как отмечают журналисты, тогда именно секции по спорту были центром для будущих бандитов и рэкетиров. В то время боксом в Киеве "занимался" Виктор Рыбалка, а в 1993 году у него даже есть совместное фото с братьями Кличко и Палатным.

Братья Кличко и Палатный. Фото: Bihus.info

Палатный не отрицал, что знает Рыбалку, но подчеркивал, что не состоял в составе группировок. Он занимался бизнесом вместе с отцом, приватизировав гастроном, где организовали казино. СМИ считали, что в "семейном бизнесе" имел долю и Рыбалка, но Палатный это отрицал.

Известно, что криминального авторитета убили в 2005 году неподалеку от дома и того казино. В середине 2000-х Кличко стал депутатом Киевсовета, приведя с собой еще 13 человек. В 2006 году туда пришел и Денис Комарницкий.

Деятельность Палатного

В течение 10 лет Палатный совмещал должность доцента кафедры спорта в Переяславо-Хмельницком университете с торговым, арендным, ресторанным и игровыми бизнесами. Когда в Украине запретили игровой бизнес — на месте казино в Киеве открылся стриптиз-клуб.

Впоследствии в 2010 году мужчина начал политическую карьеру, как соучредитель партии "УДАР", а через два года он попал в парламент. После того как в Украине произошла Революция Достоинства, Палатный снова вошел в Киевсовет.

В 2019 году, когда президентом стал Владимир Зеленский, депутат покинул работу в парламенте. В 2020 году после местных выборов он получил должность главы исполкома партии "УДАР". Он решал, кто попадет в списки Киевсовета и за какой "взнос".

Когда весной 2021 года в КГГА проходили обыски, правоохранители пришли к Палатному по делу о "крышевании" нелегальной торговли, во время чего изъяли 250 тысяч долларов.

Обыски в клубе

В январе в его клубе "Тутси" провели обыски по делу о торговле людьми — помещением владеет ЧАО "Театральное", официальными бенефициарами которого являются Владимир Кличко и родители Палатного. Правоохранители сообщали, что под работой "танцовщиц" в клубе женщин принуждали к оказанию сексуальных услуг.

Мужчина отрицал причастность к заведению, якобы помещение просто находится в аренде, но еще 10 лет назад одна из компаний Палатного "Артсервис" была зарегистрирована именно в этом помещении. Его партнером тогда был Вениамин Гоникман, который находится в розыске ФБР за продажу женщин из Восточной Европы в ночные клубы США.

Кроме того, журналисты проанализировали материальное состояние его семьи. Так, оборот от реализации продукции в тех компаниях, где есть его родители, за прошлый год составил около 250 тысяч долларов. В то же время официальная прибыль "чистыми" из всех компаний за год — 540 долларов.

Напомним, в марте журналисты опубликовали вторую часть прослушивания из кабинета экс-депутата Киевсовета Дениса Комарницкого, которого подозревают в организации присвоения земель.

Ранее стало известно, что он выехал за границу и находится в Вене.