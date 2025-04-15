Журналісти з'ясували, хто такий Артур Палатний

Артур Палатний. Фото: Apostophe

Журналісти з'ясували, ким є голова виконавчого комітету партії "Удар", соратник та кум мера Києва Віталія Кличка Артур Палатний. Вони знайшли інформацію про посадовця починаючи з 80-х років минулого століття.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.info.

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Артур Палатний — що відомо про нього

За версією НАБУ земельними схемами керував колишній депутат Київради Денис Комарницький, якого називали "смотрящим за Києвом". Журналісти уточнили, що там була ще одна людина, яка на записах з'являлася всього раз.

В Bihus.info вивчили записи з прослуховування групи Комарницького та поспілкувались з низкою обізнаних зі справою джерел. Журналісти дійшли до внутрішнього переконання, що мова йде про Артура Палатного — саме до нього ходили за "погодженням" на деребан землі.

Відомо, що Палатний є сином колишнього директора гастронома на вулиці Богдана Хмельницького. Його батько мав можливості та зв'язки у Києві.

З чинним мером він познайомився на рингу — Палатний був чемпіоном столиці з боксу, а Кличко займався карате та кікбоксингом. Як зазначають журналісти, тоді саме секції зі спорту були осередком для майбутніх бандитів та рекетирів. В той час боксом у Києві "опікувався" Віктор Рибалка, а в 1993 році у нього навіть є спільне фото з братами Кличко та Палатним.

Брати Кличко та Палатний. Фото: Bihus.info

Палатний не заперечував, що знає Рибалку, але наголошував, що не перебував у складі угруповань. Він займався бізнесом разом з батьком, приватизувавши гастроном, де організували казино. ЗМІ вважали, що в "сімейному бізнесі" мав долю й Рибалка, але Палатний це заперечував.

Відомо, що кримінального авторитета вбили у 2005 році неподалік від дому та того казино. В середині 2000-х Кличко став депутатом Київради, привівши з собою ще 13 людей. У 2006 році туди прийшов й Денис Комарницький.

Діяльність Палатного

Протягом 10 років Палатний суміщував посаду доцента кафедри спорту в Переяславо-Хмельницькому університеті з торгівельним, орендним, ресторанним та ігровими бізнесами. Коли в Україні заборонили ігровий бізнес — на місці казино у Києві відкрився стриптиз-клуб.

Згодом у 2010 році чоловік розпочав політичну кар'єру, як співзасновник партії "УДАР", а за два роки він потрапив у парламент. Після того, як в Україні відбулася Революція Гідності, Палатний знову увійшов до Київради.

У 2019 році, коли президентом став Володимир Зеленський, депутат покинув роботу в парламенті. У 2020 році після місцевих виборів він отримав посаду голови виконкому партії "УДАР". Він вирішував, хто потрапить у списки Київради та за який "внесок".

Коли навесні 2021 року в КМДА проходили обшуки, правоохоронці прийшли до Палатного у справі про "кришування" нелегальної торгівлі, під час чого вилучили 250 тисяч доларів.

Обшуки в клубі

У січні в його клубі "Тутсі" провели обшуки у справі про торгівлю людьми — приміщенням володіє ПрАТ "Театральне", офіційними бенефіціарами якого є Володимир Кличко та батьки Палатного. Правоохоронці повідомляли, що під роботою "танцівниць" у клубі жінок примушували до надання сексуальних послуг.

Чоловік заперечував причетність до закладу, нібито приміщення просто перебуває в оренді, але ще 10 років тому одна з компаній Палатного "Артсервіс" була зареєстрована саме в цьому приміщенні. Його партнером тоді був Веніамін Гонікман, який перебуває в розшуку ФБР за продаж жінок зі Східної Європи в нічні клуби США.

Крім того, журналісти проаналізували матеріальний стан його родини. Так, оборот від реалізації продукції у тих компаніях, де є його батьки, за минулий рік становив близько 250 тисяч доларів. Водночас офіційний прибуток "чистими" з усіх компаній за рік — 540 доларів.

Нагадаємо, у березні журналісти опублікували другу частину прослуховування з кабінету ексдепутата Київради Дениса Комарницького, якого підозрюють в організації привласнення земель.

Раніше стало відомо, що він виїхав за кордон та перебуває у Відні.