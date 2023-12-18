Со стен течет вода — в Киеве подтопило еще одну станцию метро

Станция киевского метро. Фото: Новини.LIVE

В столичном метро на ремонт могут закрыть еще одну станцию. На Голосеевской тоже заметили подтопление.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

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Подтопление метро в Киеве

Так, горожане заметили подтопление на еще одной станции столичного метрополитена — Голосеевской. Там вода стекает прямо со стен.

Отметим, что в Киеве закрыли шесть станций метро в связи со срочным ремонтом на перегонном тоннеле между станциями "Демеевская" и "Лыбидская". Поезда будут ездить от станции "Героев Днепра" до станции "Лыбидская".

Ранее мы писали, что в Киеве планируют закрыть на ремонт тоннель еще в двух станциях метро для пользования горожанами. Речь идет о станциях "синей" ветки метро "Почайна" и "Тараса Шевченко".

В настоящее время продолжается наблюдение и исследование сотрудниками метрополитена состояния тоннеля на станциях согласно действующей нормативной документации.

Также напомним, что в Киеве внедрят систему компенсаций для киевлян, осуществляющих пересадки вследствие закрытия станций метро от "Теремков" до "Лыбидской". Возврат средств действует для пластиковой и цифровой карты и QR-билетов.