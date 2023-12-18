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Зі стін тече вода — у Києві підтопило ще одну станцію метро

18 грудня 2023 16:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зі стін тече вода — у Києві підтопило ще одну станцію метро
Станція київського метро. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У столичному метро на ремонт можуть закрити ще одну станцію. На Голосіївській також помітили підтоплення.

Про це повідомляють Telegram-канали.

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Так, містяни помітили підтоплення на ще одній станції столичного метрополітену — Голосіївській. Там вода стікає прямо зі стін. 

Зазначимо, що в Києві закрили шість станцій метро через терміновий ремонт на перегінному тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська". Поїзди їздитимуть від станції "Героїв Дніпра" до станції "Либідська".

Раніше ми писали, що у Києві планують закрити на ремонт тунель у ще двох станціях метро для користування містянами. Йдеться про станції "синьої" гілки метро "Почайну" і "Тараса Шевченка".

Наразі триває нагляд та дослідження співробітниками метрополітену стану тунелю на станціях згідно з чинною нормативною документацією.

Також нагадаємо, що у Києві запровадять систему компенсацій для киян, які здійснюють пересадки через закриті станції метро від "Теремків" до "Либідської". Повернення коштів діє для пластикової та цифрової карти, та QR-квитків.

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