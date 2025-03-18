Обстрел Киева 18 марта — специалисты обследуют дрон

Дрон, который упал возле школы в Киеве. Фото: Новини.LIVE

На территории школы в Киеве, где упал вражеский дрон, пиротехники еще изучают БпЛА. В нем может оставаться неразорванная боевая часть.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Сейчас специалисты продолжают работать на месте происшествия в Киеве, где упал российский дрон.

Как известно, пиротехники изучают дрон, ведь в БпЛА может оставаться неразорванная боевая часть.

Специалисты обследуют беспилотник, чтобы обезопасить территорию и позволить ученикам и учителям выйти из укрытия.

Дорога вблизи учебного заведения перекрыта. Никого, кроме специалистов, к снаряду не пускают.

Дрон, который упал возле школы в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Дрон, который упал возле школы в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 18 марта во время атаки на Киев случилось падение обломков дрона на территории школы. Мы показали фото последствий обстрелов на столицу.

В то же время деталями атаки на Киев поделилась ученица школы, куда упал БпЛА. По ее словам, в тот момент одноклассники и учителя находились в укрытии и ждали, пока все решат соответствующие службы