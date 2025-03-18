Обстрел Киева 18 марта — специалисты обследуют дрон

Появились первые кадры дрона, который упал возле школы в Киеве
На территории школы в Киеве, где упал вражеский дрон, пиротехники еще изучают БпЛА. В нем может оставаться неразорванная боевая часть.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Падение дрона на территорию школы в Киеве
Сейчас специалисты продолжают работать на месте происшествия в Киеве, где упал российский дрон.
Как известно, пиротехники изучают дрон, ведь в БпЛА может оставаться неразорванная боевая часть.
Специалисты обследуют беспилотник, чтобы обезопасить территорию и позволить ученикам и учителям выйти из укрытия.
Дорога вблизи учебного заведения перекрыта. Никого, кроме специалистов, к снаряду не пускают.
Напомним, 18 марта во время атаки на Киев случилось падение обломков дрона на территории школы. Мы показали фото последствий обстрелов на столицу.
В то же время деталями атаки на Киев поделилась ученица школы, куда упал БпЛА. По ее словам, в тот момент одноклассники и учителя находились в укрытии и ждали, пока все решат соответствующие службы
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