Обстріл Києва 18 березня — фахівці обстежують дрон

Дрон, який впав біля школи в Києві. Фото: Новини.LIVE

На території школи в Києві, де впав ворожий дрон, піротехніки ще вивчають БпЛА. У ньому може залишатися нерозірвана бойова частина.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Зараз фахівці продовжують працювати на місці події у Києві, де впав російський дрон.

Як відомо, піротехніки вивчають дрон, адже у БпЛА може залишатися нерозірвана бойова частина.

Фахівці обстежують безпілотник, щоб убезпечити територію та дозволити учням і вчителям вийти з укриття.

Дорога поблизу навчального закладу перекрита. Нікого, крім фахівців, до снаряда не пускають.

Дрон, який впав біля школи в Києві. Фото: Новини.LIVE

Дрон, який впав біля школи в Києві. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 18 березня під час атаки на Київ трапилося падіння уламків дрона на території школи. Ми показали фото наслідків обстрілів на столицю.

Водночас деталями атаки на Київ поділилась учениця школи, куди впав БпЛА. За її словами, в той момент однокласники та вчителі перебували в укритті та чекали, поки все вирішать відповідні служби