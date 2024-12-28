Мост через реку Тетерев в Киевской области почти восстановили — как выглядит и основные характеристики

Работы по восстановлению моста. Фото: Госагентство восстановления и развития инфраструктуры Украины

В Киевской области на автомобильной дороге международного значения М-07 Киев – Ковель – Ягодин завершают восстановление моста через реку Тетерев, разрушенного во время полномасштабного вторжения в 2022 году. Автомагистраль соединяет столицу с границей с Европейским Союзом.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

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В Госагентстве отметили, что в рамках проекта восстановления был выполнен комплекс работ: восстановлено 12 опор моста, построено две новые, обустроены пролётные строения, гидроизоляция и асфальтобетонное покрытие. Также были смонтированы перильное и барьерное ограждения, установлена современная система водоотведения с очистными сооружениями.

"Движение для всех видов автотранспорта открыто. Это позволило восстановить один из ключевых транспортных коридоров Киевщины", — говорится в сообщении.

В Киевской области завершают восстановление моста. Фото: Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины

Отдельно подчеркивается, что некоторые работы ещё продолжаются. В частности, завершается установка освещения на мосту и прилегающих подъездах.

"Завершим благоустройство прилегающих территорий и установим все инженерные сети в 2025 году", — добавили в Госагентстве.

Там также сообщили, что среднесуточная интенсивность движения составляет 5687 автомобилей, перспективная — 6473 автомобилей. Расчётная скорость движения по мосту — 90 км/ч, а срок эксплуатации — 85 лет.

Некоторые работы на мосту продолжаются. Фото: Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины

Напомним, в Киеве с начала 2024 года открыли ряд инфраструктурных объектов. В частности, 1 декабря открыли Подольско-Воскресенский мост, который строили более 30 лет. За это время на него было израсходовано более 20 миллиардов гривен.