ДТП на улице Вадима Гетьмана в Киеве 21 октября — в прокуратуре сообщили о погибшей

ДТП в Соломенском районе Киева 21 октября. Фото: t.me/kyiv_pro_office

В результате дорожно-транспортного происшествия в Соломенском районе Киева в понедельник, 21 октября, погиб человек. Речь идет о 72-летней женщине, которая умерла по дороге в больницу.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram.

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"Согласно материалам следствия, 21 октября 2024 года примерно в 10 часов утра 70-летний водитель автомобиля "Газель", двигаясь по ул. Вадима Гетьмана, допустил столкновение с маршрутным автобусом марки "Атаман", который остановился для посадки-высадки пассажиров на остановке общественного транспорта", — говорится в сообщении.

ДТП в Соломенском районе Киева 21 октября. Фото: t.me/kyiv_pro_office

ДТП в Соломенском районе Киева 21 октября. Фото: t.me/kyiv_pro_office

В результате аварии одна из травмированных пассажирок — 72-летняя женщина — умерла. Сейчас количество пострадавших еще устанавливается.

ДТП в Соломенском районе Киева 21 октября. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Правоохранители установили, что водитель грузовика не находился в состоянии алкогольного опьянения. Он объяснил, что в его автомобиле отказали тормоза.

ДТП в Соломенском районе Киева 21 октября. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Прокуроры начали расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего или причинившее тяжкие телесные повреждения.

Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, 21 октября утром на улице Вадима Гетьмана в Киеве грузовик столкнулся с маршруткой.

Также на месте происшествия побывал корреспондент Новини.LIVE. По его словам, въехавший в маршрутку автомобиль уже забирает эвакуатор.