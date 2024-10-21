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Зіткнення вантажівки та маршрутки в Києві — відомо про першу жертву

21 жовтня 2024 14:55
Аркадій Пастула - Редактор
ДТП на вулиці Вадима Гетьмана у Києві 21 жовтня — у прокуратурі повідомили про загиблу
ДТП у Солом'янському районі Києва 21 жовтня. Фото: t.me/kyiv_pro_office
Аркадій Пастула - Редактор

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Солом'янському районі Києва у понеділок, 21 жовтня, загинула людина. Йдеться про 72-річну жінку, яка померла дорогою до лікарні.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram.

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ДТП за участі вантажівки та маршрутки у Києві

"Згідно з матеріалами слідства, 21 жовтня 2024 року приблизно 10 години ранку 70-річний водій автомобіля "Газель", рухаючись по вул. Вадима Гетьмана, допустив зіткнення з маршрутним автобусом марки "Атаман", що зупинився для посадки-висадки пасажирів на зупинці громадського транспорту", — йдеться у повідомленні.

ДТП у Києві 21 жовтня
ДТП у Солом'янському районі Києва 21 жовтня. Фото: t.me/kyiv_pro_office
ДТП за участі вантажівки та маршрутки у Києві 21 жовтня
ДТП у Солом'янському районі Києва 21 жовтня. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Внаслідок аварії одна з травмованих пасажирок — 72-річна жінка — померла. Наразі кількість постраждалих ще встановлюється.

У Києві вантажівка зіткнулася з маршурткою 21 жовтня
ДТП у Солом'янському районі Києва 21 жовтня. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Правоохоронці встановили, що водій вантажівки не був у стані алкогольного сп'яніння. Він пояснив, що в його автомобілі відмовили гальма.

ДТП на вулиці Вадима Гетьмана у Києві 21 жовтня
ДТП у Солом'янському районі Києва 21 жовтня. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Прокурори розпочали розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху,  що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжкі тілесні ушкодження.

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Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, 21 жовтня зранку на вулиці Вадима Гетьмана у Києві вантажівка зіткнулася з маршруткою.

Також на місці події побував кореспондент Новини.LIVE. За його словами, автомобіль, який вʼїхав в маршрутку, вже забирає евакуатор.

смерть Київ прокуратура ДТП автомобіль аварія

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