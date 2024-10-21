ДТП на вулиці Вадима Гетьмана у Києві 21 жовтня — у прокуратурі повідомили про загиблу

Зіткнення вантажівки та маршрутки в Києві — відомо про першу жертву
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Солом'янському районі Києва у понеділок, 21 жовтня, загинула людина. Йдеться про 72-річну жінку, яка померла дорогою до лікарні.
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram.
ДТП за участі вантажівки та маршрутки у Києві
"Згідно з матеріалами слідства, 21 жовтня 2024 року приблизно 10 години ранку 70-річний водій автомобіля "Газель", рухаючись по вул. Вадима Гетьмана, допустив зіткнення з маршрутним автобусом марки "Атаман", що зупинився для посадки-висадки пасажирів на зупинці громадського транспорту", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок аварії одна з травмованих пасажирок — 72-річна жінка — померла. Наразі кількість постраждалих ще встановлюється.
Правоохоронці встановили, що водій вантажівки не був у стані алкогольного сп'яніння. Він пояснив, що в його автомобілі відмовили гальма.
Прокурори розпочали розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжкі тілесні ушкодження.
Нагадаємо, 21 жовтня зранку на вулиці Вадима Гетьмана у Києві вантажівка зіткнулася з маршруткою.
Також на місці події побував кореспондент Новини.LIVE. За його словами, автомобіль, який вʼїхав в маршрутку, вже забирає евакуатор.
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