ДТП на вулиці Вадима Гетьмана у Києві 21 жовтня — у прокуратурі повідомили про загиблу

ДТП у Солом'янському районі Києва 21 жовтня. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Солом'янському районі Києва у понеділок, 21 жовтня, загинула людина. Йдеться про 72-річну жінку, яка померла дорогою до лікарні.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram.

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"Згідно з матеріалами слідства, 21 жовтня 2024 року приблизно 10 години ранку 70-річний водій автомобіля "Газель", рухаючись по вул. Вадима Гетьмана, допустив зіткнення з маршрутним автобусом марки "Атаман", що зупинився для посадки-висадки пасажирів на зупинці громадського транспорту", — йдеться у повідомленні.

ДТП у Солом'янському районі Києва 21 жовтня. Фото: t.me/kyiv_pro_office

ДТП у Солом'янському районі Києва 21 жовтня. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Внаслідок аварії одна з травмованих пасажирок — 72-річна жінка — померла. Наразі кількість постраждалих ще встановлюється.

ДТП у Солом'янському районі Києва 21 жовтня. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Правоохоронці встановили, що водій вантажівки не був у стані алкогольного сп'яніння. Він пояснив, що в його автомобілі відмовили гальма.

ДТП у Солом'янському районі Києва 21 жовтня. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Прокурори розпочали розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжкі тілесні ушкодження.

Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, 21 жовтня зранку на вулиці Вадима Гетьмана у Києві вантажівка зіткнулася з маршруткою.

Також на місці події побував кореспондент Новини.LIVE. За його словами, автомобіль, який вʼїхав в маршрутку, вже забирає евакуатор.