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Изменения дорожного движения из-за закрытия станций метро в Киеве — новая карта проезда

9 декабря 2023 13:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Изменения дорожного движения из-за закрытия станций метро в Киеве — новая карта проезда
Толпа на Лыбедской. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве начали ремонт тоннеля станций метро на участке "Демеевская" — "Теремки". В связи с этим временно изменится организация дорожного движения на площади Лыбедской.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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Изменения в организации дорожного движения на Лыбедской площади связаны с увеличением нагрузки на наземный общественный транспорт.

Поэтому движение разворотными кольцами на Лыбедской площади будет разрешено только транспортным средствам, осуществляющим перевозку пассажиров по установленным маршрутам.

А для всех других транспортных средств разворот организован по маршруту: улица Большая Васильковская — улица Ковпака — улица Антоновича.

"Для осуществления контроля и регулирования дорожного движения на конечных остановках общественного транспорта будут привлечены дополнительные экипажи патрульной полиции", — отметил Белошицкий.

Правоохранитель рассказал, что в дальнейшем будут установлены дорожные знаки, позволяющие движение разворотными кольцами только для общественного транспорта.

Кроме того, для удобства пассажиров предлагается дополнительно обустроить остановку общественного транспорта по улице Антоновича (рядом с Ocean Plaza).

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Карта проезда на Лыбедской площади. Фото: Нацполиция
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Скриншот поста Белошицкого

Напомним, что Клименко сообщил, что в Киеве произойдут изменения в организации дорожного движения на наиболее загруженных участках дорог. Такое решение было принято на фоне закрытия станций метро из-за подтопления.

Кроме того, подольская окружная прокуратура Киева приступила к досудебному расследованию по факту подтопления тоннелей киевского метрополитена. Вчера, 8 декабря, там были перекрыты две станции метро.

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