Изменения дорожного движения из-за закрытия станций метро в Киеве — новая карта проезда
В Киеве начали ремонт тоннеля станций метро на участке "Демеевская" — "Теремки". В связи с этим временно изменится организация дорожного движения на площади Лыбедской.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Изменения в дорожном движении на Лыбедской
Изменения в организации дорожного движения на Лыбедской площади связаны с увеличением нагрузки на наземный общественный транспорт.
Поэтому движение разворотными кольцами на Лыбедской площади будет разрешено только транспортным средствам, осуществляющим перевозку пассажиров по установленным маршрутам.
А для всех других транспортных средств разворот организован по маршруту: улица Большая Васильковская — улица Ковпака — улица Антоновича.
"Для осуществления контроля и регулирования дорожного движения на конечных остановках общественного транспорта будут привлечены дополнительные экипажи патрульной полиции", — отметил Белошицкий.
Правоохранитель рассказал, что в дальнейшем будут установлены дорожные знаки, позволяющие движение разворотными кольцами только для общественного транспорта.
Кроме того, для удобства пассажиров предлагается дополнительно обустроить остановку общественного транспорта по улице Антоновича (рядом с Ocean Plaza).
Напомним, что Клименко сообщил, что в Киеве произойдут изменения в организации дорожного движения на наиболее загруженных участках дорог. Такое решение было принято на фоне закрытия станций метро из-за подтопления.
Кроме того, подольская окружная прокуратура Киева приступила к досудебному расследованию по факту подтопления тоннелей киевского метрополитена. Вчера, 8 декабря, там были перекрыты две станции метро.
Читайте Новини.LIVE!