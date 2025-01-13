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Снимала блокпост возле парламента — киевлянке объявили подозрение

13 января 2025 13:45
Евгения Брюховецкая - редактор
В Киеве сообщили о подозрении женщине, которая снимала блокпост возле Рады
Задержание женщины. Фото: Киевская городская прокуратура
Евгения Брюховецкая - редактор

В Киеве объявили подозрение жительнице, которая фотографировала блокпосты возле Верховной Рады. Это произошло за день до российской атаки на правительственный квартал.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора в Telegram в понедельник, 13 января.

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В начале ноября 2024 года жительница Киева через Telegram получила предложение сфотографировать радиолокационные станции в Киевской области за 500 долларов, но взамен оплатили только такси для нее. А 31 декабря ей дали новое задание — снять блокпост в правительственном квартале возле здания парламента.

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Найденные вещи у подозреваемой. Фото: Киевская городская прокуратура

Уже на следующий день именно этот район столицы пострадал в результате атаки российских беспилотников. Там погибла семья ученых.

Женщине объявили подозрение в несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ в условиях военного положения. Ей уже избрали меру пресечения в виде удержания под стражей.

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Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Напомним, во время обстрела Киева 1 января погиб доктор наук Игорь Зима. Кроме того, оккупанты убили его жену и котика.

Кроме того, из-за обстрелов в первый день 2025 года было повреждено здание Национального союза писателей в правительственном квартале.

Верховная Рада Киев война в Украине парламент блокпост

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