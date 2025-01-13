У Києві повідомили про підозру жінці, яка знімала блокпост біля Ради

Затримання жінки. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві оголосили підозру мешканці, яка фотографувала блокпости біля Верховної Ради. Це відбулося за день до російської атаки на урядовий квартал.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора у Telegram у понеділок, 13 січня.

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Фотографувала блокпости у Києві

На початку листопада 2024 року мешканка Києва через Telegram отримала пропозицію сфотографувати радіолокаційні станції у Київській області за 500 доларів, але натомість оплатили лише таксі для неї. А 31 грудня їй дали нове завдання — відзняти блокпост в урядовому кварталі біля будівлі парламенту.

Знайдені речі в підозрюваної. Фото: Київська міська прокуратура

Вже наступного дня саме цей район столиці постраждав внаслідок атаки російських безпілотників. Там загинула родина науковців.

Жінці оголосили підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ в умовах воєнного стану. Їй вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, під час обстрілу Києва 1 січня загинув доктор наук Ігор Зима. Крім того, окупанти вбили його дружину та котика.

Крім того, через обстріл у перший день 2025 року була пошкоджена будівля Національної спілки письменників в урядовому кварталі.