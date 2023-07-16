"Золотое" белье: в Киеве детсады закупают постель на 2,6 млн гривен

Малыши в детском саду. Фото: google

В одном из детских садов Оболонского района в Киеве педагоги заявили о закупке постельного белья. Для этого они собираются потратить около трех млн. грн.

Информация появилась в электронной системе публичных закупок Prozorro.

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Педагоги столичного Оболонского района объявили тендеры на закупку детского постельного белья. В частности, местные власти готовы потратить:

804 тыс. 900 гривен за 708 комплектов детского постельного белья и 670 подушек;

1 млн. 755 тыс. гривен заказчик выделил на закупку 1350 детских матрасов.

Кроме того, в детские сады планируют закупить игрушки. На них израсходуют 881 тыс. 592 грн.

Напомним, ранее мы писали, что управление образования Днепровской районной государственной администрации в городе Киеве из-за государственных закупок провело тендер на конструкторы для игры в укрытиях. На детские игрушки они потратили около одного миллиона гривен. Закупить решили настольные игры и обучающие конструкторы для детей, которые они могут использовать во время воздушных тревог.

Добавим, что недавний скандал с барабанами, сковородками и овощерезками для бомбоубежищ набрал бешеный оборот. Следовательно, Днепровская районная администрация города Киева досрочно расторгла договор на закупку 306 барабанов, которые должны были установить в столичных бомбоубежищах.

Также в одном из районов Киева в укрытие для учебных заведений закупили дорогие сковородки, профессиональные овощерезки и барабаны для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог.