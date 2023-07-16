"Золота" білизна: у Києві дитсадки закупляють постіль на 2,6 млн гривень

Малюки в дитячому садку. Фото: google

В одному із дитячих садків Оболонського району в Києві освітяни заявили про закупівлю постільної білизни. Для цього вони збираються витратити майже три млн грн.

Інформація з'явилась в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

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Освітяни столичного Оболонського району оголосили тендери на закупівлю дитячої постільної білизни. Зокрема, місцева влада готова витратити:

804 тис. 900 гривень за 708 комплектів дитячої постільної білизни та 670 подушок;

1 млн 755 тис. гривень замовник виділив на закупівлю 1350 дитячих матраців.

Окрім того, у дитячі садки планують закупити іграшки. На них витратять 881 тис. 592 грн.

Нагадаємо, раніше ми писали, що управління освіти Дніпровської районної державної адміністрації в місті Києві через державні закупівлі провело тендер на конструктори для гри в укриттях. На дитячі іграшки вони витратили майже один мільйон гривень. Закупити вирішили настільні ігри та навчальні конструктори для дітей, які вони можуть використовувати під час повітряних тривог.

Додамо, що нещодавній скандал із барабанами, сковорідками та овочерізками для бомбосховищ набрав шаленого оберту. Відтак, Дніпровська районна адміністрація міста Києва достроково розірвала договір на закупівлю 306 барабанів, які мали встановити в столичних бомбосховищах.

Також в одному із районів Києва в укриття для закладів освіти закупили дорогі сковорідки, професійні овочерізки та барабани для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог.