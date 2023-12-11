Золотые лампочки — КГГА хочет потратить более 2 млрд на освещение

Уличное освещение Киева. Фото: kyivcity.gov.ua

Киевская городская государственная администрация (КГГА) в следующие два года планирует потратить более 2 миллиардов гривен на замену ламп и столбов наружного освещения. Власти Киева утверждают, что 65% от ныне работающих ламп устаревшие и энергозатратные.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на проект Городской целевой программы развития транспортной инфраструктуры города на 2024-2025 годы.

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В документе говорится, что кроме внешнего освещения КГГА планирует провести работы по конкретным адресам. Отдельно в планах — освещение придомовых территорий, которые начинаются в программе только с 2025 года. Власти Киева считают, что в замене требуется 65% от общего количества светильников.

Таким образом, в 2024 году на ремонт наружного освещения улиц выделят из бюджета более 528 миллионов гривен. В 2025 году эта цифра увеличится: замена ламп и столбов обойдется в 600 миллионов гривен. Кроме того, на функционирование сетей освещения уйдет 576 миллионов гривен, на 2025 год сумма аналогично увеличивается — до 634 миллионов гривен.

Стоимость замены ламп на придомовых территориях составит 10 миллионов, строительство систем освещения улицы Трухановской в Днепровском и Деснянском районах — 21 миллион.

Наконец, общая сумма работ — 2,370 миллиардов.

Напомним, в Киеве местные власти потратят более миллиарда гривен на ремонт дороги в город Вишневое.

Добавим, правоохранители сообщили о новом подозрении должностным лицам коммунального предприятия "Киевстройреконструкция", а также поставщику и двум подрядчикам. Их обвиняют в хищении более 4,34 млн. грн. на ремонте лифтов.