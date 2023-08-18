Срезка деревьев в парке КПИ: Киевзеленстрой оправдался за свои действия

В парке КПИ срезали деревья. Фото: соцсети

На днях в столичном парке КПИ срезали деревья. Этот скандал набрал огласку в соцсети, а потому в Киевзеленстрое прокомментировали этот инцидент.

Об этом говорится на сайте Киевзеленстроя.

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Как отметили в учреждении, удаление деревьев в парке КПИ законно и даже необходимо.

В Киевзеленстрое сообщили, что разрешения на удаление деревьев предоставляет постоянно действующая комиссия по обследованию зеленых насаждений Киева, в состав которой входят специалисты КО "Киевзеленстрой", Управление экологии и природных ресурсов КГГА, Государственной экологической инспекции и представитель заявителя (владельца земельного участка).

Также добавили, что за сохранение деревьев и насаждений, а также соблюдение надлежащего ухода за ними, отвечает НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

"Отмечается, что уход за деревьями и кустарниками осуществляется в течение года и включает: полив, внесение удобрений, укрытие, опрыскивание крон деревьев, уход за почвой, борьбу с сорняками, обработку дупел и механических повреждений, формирование крон деревьев и кустарников", — говорится в сообщении.

Университет обратился в Киевзеленстрой

Администрация университета оценила деревья как аварийные, сухостойные и ветхие, а потому обратилась в Комиссию. После диагностики деревьев представителями Комиссии был составлен Акт обследования зеленых насаждений.

"Согласно выводам комиссии, удалению подлежат 245 деревьев, поскольку из них: 11 — сухостойные на 90%, 1 дерево — на 80%, 2 дерева были аварийными с ветхой древесиной и 1 ветровальное. Все остальные — сухостойные на 100%", — говорят в Киевзеленстрое.

Поэтому по решению и заявлению столичного вуза были удалены сухостойные деревья. Также в КПИ отметили, что на месте удаленных деревьев в октябре-ноябре высадят новые.

В парке КПИ срезали деревья. Местные активисты уже гневно высказались об этом.

Добавим, что в Киеве вандалы повредили более 100 деревьев. Инцидент произошел по проспекту Романа Шухевича в Днепровском районе столицы.

Добавим, что в Киеве вековые деревья хотят объявить ботаническими памятками природы местного значения. Такое решение было поддержано на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам экологической политики.