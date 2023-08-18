Зрізання дерев у парку КПІ: Київзеленбуд виправдався за свої дії

У парку КПІ зрізали дерева. Фото: соцмережі

Днями у столичному парку КПІ зрізали дерева. Цей скандал набрав розголосу в соцмережі, а тому в Київзеленбуді прокоментували цей інцидент.

Про це йдеться на сайті Київзеленбуду.

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Як зазначили в установі, видалення дерев у парку КПІ є законним та навіть необхідним.

У Київзеленбуді повідомили, що дозволи на видалення дерев надає Постійно діюча комісія з обстеження зелених насаджень Києва, до складу якої входять фахівці КО "Київзеленбуд", Управління екології та природних ресурсів КМДА, Державної екологічної інспекції та представник заявника (власника земельної ділянки).

Також там додали, що за збереження дерев та насаджень, а також дотримання належного догляду за ними відповідає НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

"Зазначається, що догляд за деревами і чагарниками здійснюється протягом року і включає: поливання, внесення добрив, вкриття, оприскування крон дерев, догляд за ґрунтом, боротьбу з бур’янами, обробку дупел і механічних пошкоджень, формування крон дерев і чагарників", — йдеться в повідомленні.

ВИШ звернувся до Київзеленбуду

Адміністрація університету оцінила дерева як аварійні, сухостійні та трухляві, а тому звернулася до Комісії. Після діагностики дерев представниками Комісії було складено Акт обстеження зелених насаджень.

"Відповідно до висновків комісії видаленню підлягають 245 дерев, оскільки з них 11 сухостійних на 90%, 1 дерево — на 80%, 2 дерева були аварійними з трухлявою деревиною і 1 вітровальне. Всі інші — сухостійні на 100%", — кажуть у Київзеленбуді.

А тому за рішенням та заявою столичного вишу було видалено сухостійні дерева. Також у КПІ зазначили, що на місці видалених дерев у жовтні-листопаді висадять нові.

У парку КПІ зрізали дерева. Місцеві активісти вже гнівно висловилися про це.

Додамо, що в Києві вандали пошкодили понад 100 дерев. Інцидент стався вздовж проспекту Романа Шухевича у Дніпровському районі столиці.

Додамо, що в Києві вікові дерева хочуть оголосити ботанічними памʼятками природи місцевого значення. Таке рішення підтримали на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики.