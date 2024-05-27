Дерзкое ограбление пенсионерки — в Киеве задержали преступника-рецидивиста
В Киеве стражи порядка задержали мужчину, который ограбил пенсионерку на улице. Он сорвал с ее шеи золотую цепочку.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева в понедельник, 27 мая.
Грабеж средь бела дня в столице
Правоохранители рассказали, что нападение на женщину произошло днем, когда она возвращалась из магазина.
"Потерпевшая рассказала, что возвращалась из магазина домой, как вдруг к ней сзади подбежал неизвестный, сорвал с ее шеи золотую цепочку и сбежал", — говорится в сообщении.
Отмечается, что нападающим был житель Киевской области, который не впервые совершает разбой. Его задержали в течение суток.
"Им оказался ранее судимый 43-летний житель Киевщины, который в прошлом году освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение аналогичного преступления", - добавили в полиции.
Ранее в Святошинском районе Киева мужчина с ножом совершил разбойное нападение на салон красоты. Его нашли правоохранители и сообщили о подозрении.
Кроме того, в Киеве 27-летний мужчина разбил стекло иконы и украл драгоценности из собора в Соломенском районе.
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