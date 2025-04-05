Кличко хочет не допустить увольнения Бондаренко - депутатов "Удара" могут закрыть в отдельной комнате на время голосования

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Киевсовет

Мэр Киева Виталий Кличко хочет не допустить увольнения секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко. Он запретил депутатам от фракции "Удар" участвовать в голосовании.

Об этом сообщили источники Новини.LIVE в Киевском горсовете.

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По информации источников, Кличко запретил депутатам от фракции "Удар" участвовать в голосовании за отставку Бондаренко.

Более того, Кличко рассматривает возможность изолировать "ударовцев" в отдельной комнате во время рассмотрения этого вопроса в сессионном зале. А тем, кто нарушит запрет, угрожают даже лишением мандата.

Напомним, 3 апреля заседание Киевсовета лично провел мэр столицы Виталий Кличко. Это произошло из-за временного отстранения секретаря совета Владимира Бондаренко, который проходит как свидетель по делу "Чистый город". Его отстранили после журналистского расследования.

На сессии депутаты требовали вынести на голосование вопрос об отставке секретаря Бондаренко на ближайшем пленарном заседании.

Тогда же депутат от "Слуги народа" Андрей Витренко раскритиковал заседание Киевского городского совета и заявил, что Кличко плохо подготовили к сессии.

А о том, что происходило на сессии Киевсовета 3 апреля, можно почитать в материале Новини.LIVE.