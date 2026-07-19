Сибіга після масованої атаки на Київ закликав надати Україні ракети

Андрій Сибіга. Фото: МЗС

Карина Приходько Редактор

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після рекордної балістичної атаки на Київ закликав міжнародних партнерів до жорстікшого тиску на Москву. Він заявив, що необхідно посилити санкції проти РФ та прискорити військову допомогу Україні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Андрія Сибігу.

Реакція Сибіги на удару по Києву

За словами глави МЗС, Росія під час чергової атаки випустила по Україні найбільшу кількість балістичних ракет від початку повномасштабного вторгнення — близько чотирьох десятків. Основною ціллю удару стала столиця, внаслідок чого загинули та постраждали мирні жителі.

"Боягуз у Москві, який боїться зустрітися з президентом Зеленським, щоб покласти край війні, продовжує вести війну проти цивільного населення", — сказав Сибіга.

The coward in Moscow, who is afraid to meet with President Zelenskyy to end the war, continues to wage a war against civilians.



Russia unleashed the largest number of ballistic missiles since the start of the war — around four dozen — in a brutal terrorist attack on the… pic.twitter.com/pqmwwlq7cX — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 19, 2026

Він наголосив, що міжнародна спільнота має дати рішучу відповідь на російський терор. Зокрема, він закликав негайно розблокувати 21-й пакет санкцій Європейського Союзу та не допустити жодних пауз у політиці ізоляції Росії.

Окремо міністр підкреслив важливість якнайшвидшої реалізації домовленостей щодо постачання Україні додаткових ракет-перехоплювачів. За його словами, будь-яке зволікання з передачею засобів протиповітряної оборони коштує людських життів.

"Кожен, хто стримує постачання цих життєво важливих засобів захисту, повинен знати, що ціна зволікання вимірюється людськими життями. Не може бути жодних пауз у нашій спільній роботі з розвитку європейського захисту від балістичного терору", — підкреслив очільник МЗС.

Крім того, Андрій Сибіга виступив проти будь-яких рішень щодо повернення Росії до міжнародних спортивних змагань. Він заявив, що спроби реабілітувати державу-агресора є аморальними, а відповідальність за такі кроки лежить і на спортивних чиновниках.

Як писали Новини.LIVE, цієї ночі РФ випустила по Києву 41 балістичну ракету. Серед повітряних цілей були "Іскандер-М", "Циркон" та С-400.

Наразі відомо, що загинула одна людина, а ще 15 — отримали поранення. Руйнування були у п'ятьох районах столиці.

Ще чотирьох людей рятувальники врятували з-під завалів у Києві. На одній із локацій було пряме влучання поруч із житловим будинком.