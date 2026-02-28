Атака на Київ 22 лютого — сім'я залишилася без жодної допомоги

Киянин, будинок якого постраждав внаслідок атаки 22 лютого. Фото: кадр з відео. Колаж: Новини.LIVE

Родина із Софіївської Борщагівки дивом вижила після обстрілу 22 лютого. Внаслідок атаки пошкоджений їхній будинок, однак сім'я досі залишається без жодної допомоги від місцевої влади чи відповідних служб.

Про історію своєї родини місцевий житель Віталій розповів журналістці Новини.LIVE Анастасії Жиденко в ефірі "Київського часу".

Реклама

Читайте також:

Родина самотужки відновлює житло

Росіяни в неділю, 22 лютого, атакували Київщину ракетами та дронами. Внаслідок обстрілу троє людей отримали поранення. Цілі вулиці перетворилися на суцільне згарище.

Один із постраждалих через удар — Віталій. Його будинок взяв на себе ударну хвилю, адже знаходиться прямо навпроти вщент зруйнованої будівлі. За словами чоловіка, у момент, коли пролунав потужний вибух, сім'я спала.

"Прямо в постіль пішло полум'я, такий спалах. Довелося йти по склу, бо вся кімната і сходова клітина були устелені битим склом. Тоді одразу кинувся до сина і доньки", — розповів чоловік.

Сім'я вижила, але залишилася сам на сам із наслідками атаки. Наразі Віталій з рідними живуть в понівеченому будинку, адже йти їм нікуди. За словами чоловіка, єдину допомогу вони отримали від волонтерів та друзів.

"22 лютого ані аварійна газова служба сюди не зайшла, хоча трубу газову пробило уламками. Ніхто, жодна служба не зайшла. Навіть ДСНС", — каже чоловік.

Він додає, що місцева влада та екстрені служби просто проігнорували його двір. Жоден профільний фахівець так і не з'явився, аби оцінити наслідки обстрілу.

"Заявки подані всюди: і в сільраду, і в "Дію". Якби не мої знайомі та друзі, ми б тут жити не змогли", — зазначив Віталій.

Наразі Віталій власними силами та за допомогою друзів відновлює пошкоджений будинок. Однак збитки значні, через що, каже чоловік, повністю відновити оселю неможливо.

Атака на Київ 22 лютого

Вранці 22 лютого пролунали потужні вибухи на Київщині та у Києві. Росіяни атакували столицю балістикою, яку випустили з тимчасово окупованого Криму. Також росіяни випустили ударні безпілотники.

Як зазначили в ОВА, внаслідок обстрілу постраждало щонайменше 17 людей. Серед них — четверо дітей.

Пізніше у ПС ЗСУ повідомили, що окупанти 22 лютого здійснили масштабну комбіновану атаку. Застосували балістичні, протикорабельні та крилаті ракети. Крім того, українські міста атакували безпілотниками.