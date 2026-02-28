Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Досі без допомоги — сім'я киян залишилася сам на сам після атаки

Досі без допомоги — сім'я киян залишилася сам на сам після атаки

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 07:56
Атака на Київ 22 лютого — сім'я залишилася без жодної допомоги
Киянин, будинок якого постраждав внаслідок атаки 22 лютого. Фото: кадр з відео. Колаж: Новини.LIVE

Родина із Софіївської Борщагівки дивом вижила після обстрілу 22 лютого. Внаслідок атаки пошкоджений їхній будинок, однак сім'я досі залишається без жодної допомоги від місцевої влади чи відповідних служб.

Про історію своєї родини місцевий житель Віталій розповів журналістці Новини.LIVE Анастасії Жиденко в ефірі "Київського часу".

Реклама
Читайте також:

Родина самотужки відновлює житло

Росіяни в неділю, 22 лютого, атакували Київщину ракетами та дронами. Внаслідок обстрілу троє людей отримали поранення. Цілі вулиці перетворилися на суцільне згарище.

Один із постраждалих через удар — Віталій. Його будинок взяв на себе ударну хвилю, адже знаходиться прямо навпроти вщент зруйнованої будівлі. За словами чоловіка, у момент, коли пролунав потужний вибух, сім'я спала.

"Прямо в постіль пішло полум'я, такий спалах. Довелося йти по склу, бо вся кімната і сходова клітина були устелені битим склом. Тоді одразу кинувся до сина і доньки", — розповів чоловік.

Сім'я вижила, але залишилася сам на сам із наслідками атаки. Наразі Віталій з рідними живуть в понівеченому будинку, адже йти їм нікуди. За словами чоловіка, єдину допомогу вони отримали від волонтерів та друзів.

"22 лютого ані аварійна газова служба сюди не зайшла, хоча трубу газову пробило уламками. Ніхто, жодна служба не зайшла. Навіть ДСНС", — каже чоловік.

Він додає, що місцева влада та екстрені служби просто проігнорували його двір. Жоден профільний фахівець так і не з'явився, аби оцінити наслідки обстрілу.

"Заявки подані всюди: і в сільраду, і в "Дію". Якби не мої знайомі та друзі, ми б тут жити не змогли", — зазначив Віталій.

Наразі Віталій власними силами та за допомогою друзів відновлює пошкоджений будинок. Однак збитки значні, через що, каже чоловік, повністю відновити оселю неможливо.

Атака на Київ 22 лютого

Вранці 22 лютого пролунали потужні вибухи на Київщині та у Києві. Росіяни атакували столицю балістикою, яку випустили з тимчасово окупованого Криму. Також росіяни випустили ударні безпілотники.

Як зазначили в ОВА, внаслідок обстрілу постраждало щонайменше 17 людей. Серед них — четверо дітей.

Пізніше у ПС ЗСУ повідомили, що окупанти 22 лютого здійснили масштабну комбіновану атаку. Застосували балістичні, протикорабельні та крилаті ракети. Крім того, українські міста атакували безпілотниками.

Київ обстріли допомога війна в Україні постраждалі
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації