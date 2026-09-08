Атака РФ на Київ: як змінився рух громадського транспорту

Люди виходять з громадського транспорту. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У вівторок, 8 вересня, у Києві через наслідки ворожої повітряної атаки змінили рух громадського транспорту. Зміни торкнулися тролейбусів, автобусів і трамваїв. Рух трамваїв №25 тимчасово призупинили.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації, інформує Новини.LIVE.

Реклама

У Києві змінили маршрути громадського транспорту через атаку

Сьогодні, 8 вересня, через масовану атаку РФ на Київ громадський транспорт у столиці курсує за зміненими маршрутами

Тролейбус №8 курсує до ТРЕД №3.

Автобуси №51 та №63 рухаються від станції метро "Либідська" та вулиці Космонавта Поповича у напрямку станції метро "Червоний Хутір" до зупинки "Завод "Ремшляхтехніка". У зворотному напрямку вони курсують від станції метро "Червоний Хутір" до провулка Надії Світличної.

Читайте також:

Трамвай №22К курсує за маршрутом трамвая №29.

Водночас рух трамваїв №25 тимчасово призупинено.

Згодом у КМДА додали, що автобуси №№ 53, 54, 112, 119 курсують зі змінами через перекриття руху.

Рух транспорту організовано наступним чином:

автобуси № 53 — вул. Межигірська – вул. Набережно-Лугова – вул. Новокостянтинівська;

автобуси № 54 — до вул. Промислова;

автобуси № 112 — вул. Новокостянтинівська – просп. Степана Бандери;

автобуси № 119 — вул. Васильківська – Голосіївський проспект.

Скриншот повідомлення КМДА/Telegram

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 8 вересня російські війська завдали чергового удару по Києву. Є загиблі та постраждалі. У столиці зафіксували руйнування та пожежі щонайменше у п’яти районах. Зокрема, пошкоджено 26-поверхову нежитлову будівлю, горіли гаражі, складська будівля, автомобілі та гаражні бокси.

Новини.LIVE також писали, що у ніч проти 8 вересня Київ опинився під атакою РФ. У місті лунали потужні вибухи. Російські окупанти атакували столицю ракетами та дронами.