У Києві сталася стрілянина: поліція розшукує зловмисника

Дата публікації: 1 травня 2026 15:25
У Святошинському районі Києва сталася стрілянина. На вулиці Мрії невідомий чоловік на автомобілі Volkswagen Caddy здійснив декілька пострілів. Тепер його розшукують правоохоронці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

"Поліція Києва розшукує водія, який здійснив постріли у Святошинському районі. Близько 14:30 до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Мрії невідомий чоловік на автомобілі Volkswagen Caddy здійснив декілька пострілів", – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією постраждалих внаслідок стрільби немає. 

Новина доповнюється

Читайте також:
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
