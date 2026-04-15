Теракт у Броварах: слідство підтверджує причетність спецслужб РФ

Теракт у Броварах: слідство підтверджує причетність спецслужб РФ

Дата публікації: 15 квітня 2026 23:28
Затримання підозрюваного у теракті. Фото: Офіс генпрокурора

У справі про теракт у Броварах на Київщині затримано двох підозрюваних. Слідство розглядає причетність російських спецслужб до організації злочину, а фігурантам уже повідомлено про підозру.

Про це Новини.LIVE ексклюзивно розповів керівник Київської обласної прокуратури Дмитро Прокудін в ефірі День.LIVE.

Правоохоронці розслідують теракт у Броварах

За словами прокурора, сторона обвинувачення наполягає на найсуворішому запобіжному заході — триманні під вартою без права внесення застави на час досудового розслідування.

Він зазначив, що слідство фіксує ознаки причетності російських спецслужб.

"Ми впевнені, що це російський слід. Ми це бачимо по зібраних матеріалах і по почерку, по масовості таких випадків", — заявив Прокудін.

Також, за його словами, організатори використовують подібні схеми вербування виконавців, а аналогічний теракт нещодавно стався у Бучанському районі. Прокудін додав, що ворог обирає символічні дати для таких атак, зокрема напередодні річниці деокупації Бучі.

Теракт у Броварах — що відомо

У вівторок, 14 квітня, у Броварах пролунав потужний вибух поблизу приватного житлового будинку. Під час інциденту отримав поранення чоловік.

За гарячими слідами правоохоронцям вдалося затримати двох підозрюваних у скоєнні теракту. Ними виявилися 23-річний житель Броварів і його 17-річного спільник з Чернівецької області.

Як повідомляли Новини.LIVE, 23 березня у Бучі пролунали два вибухи поблизу багатоквартирного будинку, внаслідок яких поранення отримали двоє правоохоронців. У Нацполіції повідомили, що підозрюваного у скоєнні теракту могли завербувати через комп'ютерну гру.

Згодом стало відомо, що другий вибух стався вже після прибуття правоохоронців на місце події. За даними слідства, він був спрямований саме на ураження поліцейських та інших людей, які перебували поруч.

Правоохоронці оголосили підозру 21-річному мешканцю Бучі, якого вважають причетним до теракту. Пізніше суд у Києві обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

 

теракт Бровари ефір Новини.LIVE
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
