У Києві впали ціни на бензин А-95 та автомобільний газ
У четвер, 30 квітня, АЗС у Києві оновили ціни на пальне. Автомобільний газ та бензин А-95 подешевшали. Водночас вартість дизелю та бензину А-92 залишилася незмінною.
Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на Мінфін.
Ціни на пальне у Києві 30 квітня
У порівнянні з вчорашніми цінами, вартість пального у Києві станом на 30 квітня змінилася. Зокрема, бензин А-95 та газ коштують менше. Середні ціни на пальне у Києві такі:
- бензин А-95 преміум — 76,22 (-0,27 грн);
- бензин А-95 — 72,22 (-0,12 грн);
- бензин А-92 — 67,16 (без змін);
- дизельне паливо — 88,22 (без змін);
- газ автомобільний — 48,32 (-0,06 грн).
Водночас ціна на пальне коливається в залежності від автозаправної станції. Станом на 30 квітня АЗС у Києві виставили такі цінники:
Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві на Оболоні хочуть облаштувати нову зону відпочинку. Йдеться про територію біля озера Вербне. Наразі там фактично немає підходу до води, а сходи перебувають в аварійному стані.
Також ми писали про те, що 29 квітня сталася аварія на Дарницькому мосту в Києві. Керманич автомобіля Tesla зіткнувся з двома іншими машинами. Внаслідок ДТП загинула 63-річна жінка.
Додамо, що у Києві затримали чоловіка, який розгулював бульваром Верховної Ради з пістолетом. Порушник був у стані алкогольного сп'яніння та агресивно реагував на зауваження людей.