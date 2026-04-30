Головна Київ У Києві впали ціни на бензин А-95 та автомобільний газ

У Києві впали ціни на бензин А-95 та автомобільний газ

Дата публікації: 30 квітня 2026 15:04
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 30 квітня, АЗС у Києві оновили ціни на пальне. Автомобільний газ та бензин А-95 подешевшали. Водночас вартість дизелю та бензину А-92 залишилася незмінною.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на Мінфін.

Ціни на пальне у Києві 30 квітня

У порівнянні з вчорашніми цінами, вартість пального у Києві станом на 30 квітня змінилася. Зокрема, бензин А-95 та газ коштують менше. Середні ціни на пальне у Києві такі:

  • бензин А-95 преміум — 76,22 (-0,27 грн);
  • бензин А-95 — 72,22 (-0,12 грн);
  • бензин А-92 — 67,16 (без змін);
  • дизельне паливо — 88,22 (без змін);
  • газ авто­мобільний — 48,32 (-0,06 грн).
Вартість пального у Києві 30 квітня
Середня вартість пального у Києві 30 квітня. Фото: скриншот

Водночас ціна на пальне коливається в залежності від автозаправної станції. Станом на 30 квітня АЗС у Києві виставили такі цінники:

Вартість пального у Києві 30 квітня
Вартість пального на АЗС Києва 30 квітня. Фото: скриншот

Останні новини Києва

Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві на Оболоні хочуть облаштувати нову зону відпочинку. Йдеться про територію біля озера Вербне. Наразі там фактично немає підходу до води, а сходи перебувають в аварійному стані.

Також ми писали про те, що 29 квітня сталася аварія на Дарницькому мосту в Києві. Керманич автомобіля Tesla зіткнувся з двома іншими машинами. Внаслідок ДТП загинула 63-річна жінка.

Додамо, що у Києві затримали чоловіка, який розгулював бульваром Верховної Ради з пістолетом. Порушник був у стані алкогольного сп'яніння та агресивно реагував на зауваження людей.

ціни на паливо Київ бензин газ
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
