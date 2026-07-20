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Головна Київ Як "Лук'янівка" у Києві оговтується після балістичної атаки: фоторепортаж

Як "Лук'янівка" у Києві оговтується після балістичної атаки: фоторепортаж

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Дата публікації: 20 липня 2026 11:27
Удар по Києву 19 липня — яка ситуація на Лук'янівці
Наслідки удару по Києву 19 липня. Фото: Новини.LIVE

Російські війська 19 липня здійснили наймасштабнішу балістичну атаку на Київ за час повномасштабної війни. Під ворожим ударом, зокрема, опинилася Лук'янівка, де пошкоджено станцію метро, підземний перехід та ринок.

Як зараз Лук'янівка оговтується після атаки — дивіться в матеріалі Новини.LIVE.

Наслідки удару по Лук'янівці 19 липня

В результаті ворожих обстрілів у Шевченківському районі пошкоджена станція метро "Лук'янівська" та Лук'янівський ринок. Крім того, ворог влучив у підземний перехід, який кияни використовують для укриття під час повітряних тривог. 

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Ліквідація наслідків обстрілу. Фото: Новини.LIVE
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Наслідки удару по Києву. Фото: Новини.LIVE
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Ринок після обстрілу. Фото: Новини.LIVE
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Станція метро "Лук'янівська". Фото: Новини.LIVE
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Станція метро "Лук'янівська" після атаки. Фото: Новини.LIVE
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Пошкджений McDonald’s на Лук'янівці. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні ж біля станції метро "Лук'янівська" облаштовують тимчасовий наземний пішохідний перехід. Водночас люди, які мають "точки" на ринку далі працюють. 

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 19 липня росіяни завдали наймасованішого балістичного удару по Києву. За 40 хвилин ворог випустив по місту 40 балістичних ракет різних типів. 

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Наразі відомо, що через обстріли у столиці одна людина загинула, а ще 17 — отримали поранення. Правоохоронці продовжують працювати на місцях ударів.

Станія метро "Лук'янівська", яка була зачинена вже відновила роботу, а біля неї облаштовують тимчасовий наземний перехід. Спершу локація працюватиме без світлофора.

Крім того, повністю знищила завод UKRTAC у Києві. Він виробляв військову амуніцію та індивідуальний балістичний захист.

Київ обстріли балістична атака
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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