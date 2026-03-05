Пленарне засідання Київради 9 березня — які питання розглянуть

Засідання Київради. Фото: пресслужба Київради

У понеділок, 9 березня, Київрада проведе позачергове засідання. Основне питання — проєкт плану енергостійкості столиці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис мера Києва Віталія Кличка у четвер, 5 березня.

Київрада має сформувати поетапний план енергостійкості

Сьогодні комплексний план стійкості міста представили фахівціям енергетичної галузі, експертам енергетичної ради столиці та лідерам депутатських фракцій Київради.

"Коригуємо ті плани, які сформували. Щоб їх могла розглянути Київрада. Щоб вони були реалістичними. Тобто столиця має сформувати поетапний план енергостійкості. З першочерговими заходами, щоб пройти наступну зиму", — зазначив Кличко.

Порядок денний Київради на 5 березня поки невідомий.

Зеленський розкритикував Київраду за досі неухвалений план енергостійкості

Президент Володимир Зеленський під час брифінгу за підсумками робочої наради заявив, що Київ ще досі не подав план стійкості на наступний опалювальний сезон. Хоча уряд уже затвердив відповідні документи для регіонів.

Глава держави дав столиці крайній термін — вівторок.

"Нещодавно керівництво уряду проводило засідання і затвердили всі плани стійкості на наступний опалювальний сезон. Важливо підкреслити, Київ ще не подав план. На сьогодні крайня дата вівторок, будемо чекати всією державою, коли столиця, мер особисто зможе це підписати. Це, напевно, відповідний повинен бути там у них порядок денний", — сказав Зеленський.

Київ не підготовлений до зими

Нещодавно Зеленський заявив, що Кличко нестиме відповідальність за те, що столиця досі не має захищеного плану щодо підготовки до зими.

Голова Деснянської РВА Максим Бахматов повідомив, що через бездіяльність КМДА у столиці досі не можуть підключити 10 генераторів, які передав Хмельницький.

Посадовець також зазначив, що цієї зими вже були випадки замерзання каналізації.