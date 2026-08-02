Точно не випадковість: вдруге за добу РФ атакувала склад Rozetka у Броварах

Наслідки удару РФ по складу Rozetka у Броварах 2 серпня 2026 року. Фото: Rozetka/Facebook

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

У ніч проти 2 серпня російські війська вдруге за останню добу атакували найбільший склад українського інтернет-магазину і маркетплейса Rozetka у Броварах. У компанії повідомили, що в об'єкт влучили ще два безпілотники Shahed. За попередніми даними, внаслідок атаки люди не постраждали.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Rozetka у неділю, 2 серпня.

Руйнування внаслідок атаки РФ на склад Rozetka. Фото: Rozetka/Facebook

Росіяни вдруге за добу вдарили по складу Rozetka на Київщині

Російські війська вдруге за останні 24 години завдали удару по найбільшому складу українського маркетплейса Rozetka у Броварах. У компанії повідомили, що в ніч проти 2 серпня в об'єкт влучили ще два безпілотники Shahed.

У Rozetka зазначили, що найголовніше — внаслідок повторної атаки ніхто не постраждав.

Там також наголосили, що повторний удар по тому самому складу менш ніж за добу не вважають випадковістю. У компанії переконані, що російські війська цілеспрямовано атакували об'єкт:

"Сьогодні вночі ще два Шахеди влучили в найбільший склад Rozetka. Але головне, люди не постраждали. Це друга атака на наш склад за 24 години. Точно не випадковість, а цілеспрямований удар. Тим не менш, Rozetka працює за графіком. Дякуємо усім, хто нас підтримує!".

Скриншот повідомлення Rozetka/Facebook

Новини.LIVE інформували, що російські війська вранці 1 серпня атакували дронами складські приміщення у Броварах Київської області. Унаслідок удару загинула одна людина, ще троє зазнали поранень, також було пошкоджено 12 автомобілів.

Новини.LIVE повідомляли, що у ніч проти 1 серпня російський ракетний удар по Києву пошкодив головну мечеть Духовного управління мусульман України "Умма". За словами муфтія Мурата Сулейманова, святиня вже втретє зазнала пошкоджень унаслідок російських обстрілів. Він засудив атаку та назвав її черговим злочином Росії.

Новини.LIVE також писали, що ввечері 1 серпня 2026 року у Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після російського обстрілу, який спричинив руйнування та пожежі в кількох районах міста. За даними ДСНС, внаслідок атаки загинули дев'ятеро людей, ще 33 дістали поранення, зокрема четверо дітей.